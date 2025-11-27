立委提案出租公有林地引爭議 農業部：放寬將失衡

針對公有林能否有條件開放出租，農業部回應，目前已有濫墾地之清理放租機制，若放寬明顯失衡，且將衍生新占用國土就地合法爭議，遂建議不納入本次修正。（本報系資料照）

為達成開放山林、適度管理及保護森林資源與永續發展目標，農業部提出「森林法部分條文修正草案」，而立法院經濟委員會也於今（27）日進行審查，農業部所提修正案立委多無異議，然部分立委提案「國有或公有林地於82年7月21日前以實際居住或墾殖使用，得逕予出租」，盼能維繫既有使用者的土地正義，但農業部回應，目前已有濫墾地之清理放租機制，若放寬明顯失衡，且將衍生新占用國土就地合法爭議，遂建議不納入本次修正。

本次森林法修正共計3大重點，農業部預計增訂「山林開放所衍生不當活動之管理規範及罰則」，目的在於授權主管機關公告管制範圍及管理事項；第2點為「針對木材交易及保護國內貴重木增訂罰則」，讓主管機關在基於防制境外非法伐採林產物輸入、保護國內貴重木資源的前提下，能夠禁止或限制其輸出入；第3點為「加重人為活動造成森林火災之罰則」，凡放火燒毀他人森林，處3年以上10年以下有期徒刑，併科5百萬元以下罰金。致人於死，處10年以 上有期徒刑；致重傷，處5年以上12年以下有期徒刑。

農業部所提之內容，立委多無異議，不過部分立委提案針對「公有林地上既有住戶，應有條件出租使用」，民進黨立委林岱樺指出，國有財產署早已比照歷史使用事實，允許82年7月21日前實際居住的山區居民補繳費用後合法承租，農業部卻完全不採納，導致同一塊國有地，在財政部是「合法承租戶」，在農業部卻永遠被貼上「違法占用」標籤。

民眾黨立委張啓楷表示，許多山區居民「阿公的阿公就已在那裡開墾」，民進黨執政前、馬英九執政時期都相安無事，卻在農業部接手後大舉強拆，甚至已有人命損失，而這不是單純違建，是歷史問題，且國有財產署認定標準可較為寬鬆，為何農業部無法比照，應暫緩拆除、並成立跨部會小組進行調查。

針對立委提案，農業部回應，目前已有濫墾地之清理放租機制，放寬顯失衡，實際執行亦衍生新占用國土就地合法等爭議，建議不納入本次修正。

農業部長陳駿季補充，將會以務實態度再進行檢討，並積極與提案委員溝通，思考是否有更多指標能夠納入，只要不讓同仁在執行上面臨違法疑慮，都可以去嘗試思考。

