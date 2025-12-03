立委提案助理費除罪化 綠盼勿逕付二讀沒收討論

（中央社記者王揚宇台北3日電）有立委提案修法讓民代助理費除罪化。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天說，希望各黨屏除政治立場，回歸民主政治的原則思考，充分討論各級民代公費助理費的性質，切莫用逕付二讀沒收討論、黑箱表決，尤其忌諱為個案修法。

有立委提案修立法院組織法與地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例，明定助理費一定數額由立委統籌運用且免檢據核銷。媒體詢問民進黨團對此立場。

鍾佳濱說，各級民意代表的助理公費如何認定，過去引發諸多討論，有人認為這是歷史共業。他認為，各黨應該屏除政治立場，回歸民主政治的原則思考。

鍾佳濱表示，任何提案都應充分討論。此案各黨應向民間徵求意見，千萬不要用逕付二讀的方式沒收討論、過水協商，最後進行黑箱表決，這種做法是各界最不願意見到的。

媒體詢問，外界解讀此修法版本可能為一些政治人物案件解套。鍾佳濱表示，最忌諱的就是為個案修法。討論過程中應該屏除個案的影響，絕對不能為個案質詢與修法，要從可長可久的制度修正。

媒體詢問，國民黨立委游顥等人提出政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正草案，將救國團排除在適用範圍之外，立法院會2日已將草案逕付二讀。

鍾佳濱說，本屆國會藍白常挾人數優勢逕付二讀、沒收討論，很多法案在社會來不及反映意見的情況下，倉促通過。藍白繼續用這種方式，讓不反共的救國團財產可以免於被追討，就證明威權遺緒仍在國民黨停留不去。（編輯：萬淑彰）1141203