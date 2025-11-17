立委提案勞保撥補法制化 洪申翰：政府持續撥補、負最終責任
〔記者謝君臨／台北報導〕立法院社會福利及衛生環境委員會今排審「勞工保險條例」、「就業服務法」部分條文修正草案。對於立委提案，增列「政府撥補」為勞工保險基金來源。勞動部長洪申翰表示，政府目前對勞保財務的政策、態度及實際作法，就是持續撥補、負最終責任，對於相關提案持開放態度參與審議，並提供意見盼有助理性審查。
針對勞工保險財務，朝野立委提案，增列政府撥補為勞保基金來源，及每年編列預算撥補基金或撥補金額不得低於1000億元；由中央政府負最後支付責任等。
對此，洪申翰於會前受訪指出，政府目前對勞保財務的政策、態度及實際作法，就是持續撥補、負最終責任，這是很清楚的。對於朝野立委提出相關法制化的法案，勞動部會用開放態度參與相關審議，也會本於權責針對條文審議提供意見，希望有助法案理性審查。
媒體追問，是否會將每年政府撥補金額入法。洪申翰說，會在審議時提出勞動部的意見，重點是要依法。他說，勞保財務問題大家都非常關注，尤其是涉及勞工退休保障，勞動部很願意和朝野立委一起討論，如何將制度上、條文上做到最能保護勞工，勞動部的想法和朝野委員應該是一致的。
