立委提案國安基金應拉高至1兆 銀行借款周轉限額上調至7千億

【記者許麗珍／台北報導】立委提案修法，讓國安基金的規模從5千億擴大至1兆，對於銀行借款周轉限額從2千億元上調至7千億，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華則指出，金融機構貸款能量沒問題，對穩定股市與投資人信心有很大幫助。

立法院財政委員會昨審查國安基金設置及管理條例修正案，立委提案修法，讓國安基金的規模從5千億擴大至1兆，並且取消向銀行及四大基金借款周轉的限額。

財政部莊翠雲表示，國安基金從未向四大基金融通資金，而且現在實際能向四大基金可動用護盤部位很少，國安基金真正能動用的只有向銀行借款2千億額度。對於銀行借款周轉限額上調至7千億，莊翠雲表示國安基金委員都認為應適度擴大規模。

阮清華則說明，現行國安基金規模雖有5,000億元，但考量四大基金主要在照顧勞工及軍公教退撫，四大基金的3,000億元額度都未動用，實際動用額度只有向銀行借款的2,000億元。

若國安基金規模向銀行借款由2千億提高至7千億，阮清華表示，以現在金融機構貸款量能沒有問題，不會無法融資，若國安基金調高規模，則對於股市的穩定和投資人的信心都有所幫助。

阮清華強調，2千億是25年前的標準，現在股市規模及外資持股、日均成交值這三大指標都大幅提高，若國安基金護盤只有2千億真的很辛苦。

國安基金在2000年成立時，以基金5,000億元規模占當時市值約5.43%，阮清華表示假設基金規模提高至1兆元，也僅占目前市值1.03%，但若基金規模提升太高，一旦進場買太多，退場時也會影響股市。

立委郭國文建議刪除政府四大基金借用額度，直接向銀行借款。阮清華指出，四大基金借用額度具有資金運用不確定性，建議仍維持現行3,000億元額度。

