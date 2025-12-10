立委提案將身障者個人助理入法 衛福部：宜由子法處理

立法院社福及衛環委員會10日邀衛福部長石崇良（前中）、勞動部及教育部行專題報告「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」，並備質詢。（劉宗龍攝）

立法院衛環委員會今排審《身心障礙者權益保障法》，多名立委提案，將自立生活支持服務中的「個人助理」入法，衛福部指出，已將自立生活納入母法，考量個人助理與長照服務等有所重疊，不建議增訂於本法，可透過子法身障者個人照顧服務辦法修正。

立法院衛環委員會今日（10）邀衛福部、勞動部、教育部行專題報告「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」並備質詢；另審查《身心障礙者權益保障法》修正草案。

衛福部長石崇良於專題報告指出，自立生活支持服務預算，從111年8962萬元成長至去年4億123萬元，增幅超過3倍。近三年來，個人助理服務人數及時數也均成長，個人助理提供服務人數成長至733人，使用人數成長至1326人，服務時數成長至28萬2650小時。

多名立委提案，將現行自立生活支持服務的同儕支持、個人助理單獨列出，並將個人協助、社區居住相關執行規定，增訂為本法專章或另以專條明訂辦理方式。

衛福部報告指出，個人協助定義與範圍未明確，可能與長照居家照服員、學生助理、職場人力協助、個人助理等有所重疊，與相關法令規定產生競合。個人助理服務等執行細節，均已規範於本法授權子法「身心障礙者個人照顧服務辦法」，執行面規定可透過子法修正，建議不需在本法增訂，保持服務彈性。

立委王育敏說，「障礙24小時跟隨」，身障者平均一天使用個人助理時數卻不到一小時，且各縣市情況不一、申請時常被刁難，現行政策並非以身障者角度制定，呼籲將個人助理入法。且自立生活預算不增反減，今年為8.45億、明年卻只剩7.98億，也籲個助寬列預算入法。

石崇良說，目前母法已有明列自立生活服務，並透過授權子法，訂定包括個人助理在內等自立生活相關服務；預算部分，據同仁回報並未減少而是增加，可能是計算方式上有所不同。未來如何簡化申請程序、資源使用、整合服務項目，都會透過授權辦法處理，讓各縣市標準趨於一致。

立委蘇清泉表示，台灣有超過120萬名身障者，假如有60萬人投入職場，全台需要多少個人助理？身障者個人助理人數不足，且比起長照照服員須嚴格訓練，個人助理只要高中畢業、訓練25小時就可執行，能力也有待商榷。

石崇良坦言，目前個人助理人數不到千人，目前困境包括長照居家服務、個人助理2端難以銜接，如沐浴只能由長照人員進行，個人助理則不行，對障礙者而言覺得服務切割。若要全部包在一起，訓練部分就需調整，雖然現行申請長照、個助並無互斥，仍可討論如何更好整合。

另，衛福部報告指出，現行制度仍面臨多項挑戰，包括重度障礙者反映服務時數不足、各縣市執行情形缺乏一致標準、自立生活支持服務缺乏保險機制。未來將研議長照與自立生活個人助理兩服務系統間服務銜接、訂定自立生活支持服務一致性規定、發展自立生活支持服務責任保險。

