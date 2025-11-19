立委提案對家暴者電子監控 石崇良：半年內提草案

（中央社記者陳俊華台北19日電）立委提案修正家暴防治法，擬對高風險施暴者進行電子監控。衛福部長石崇良今天表示，衛福部會主責修法，並與各部會討論配套措施，但因涉及人身自由、隱私問題，修法還是要嚴謹，約需半年時間再提出草案。

新北市土城區7月間發生1起當街殺人案，有家暴紀錄的謝姓男子涉跟蹤返家後外出的妻子、小姨子並砍殺，2女身中多刀，送醫急救後仍宣告不治。

立法院社福及衛環委員會今天邀石崇良列席，審查家庭暴力防治法部分條文修正草案。立委提案，新增司法機關得對加害人實施科技設備監控，並使被害人、目睹家庭暴力兒童及少年或其特定家庭成員知悉其位置。

民眾黨立委黃國昌質詢時表示，前衛福部長邱泰源曾支持引進電子監控機制，對高風險施暴者進行科技監管，並承諾召集跨部會議，要在半年內提出家暴防治法修正草案，但至今仍無行政院版草案，是否會提出。

石崇良說明，衛福部正在蒐集執行的細節，「我們會來提（草案）」，需要一點時間研議。黃國昌追問，8月時邱泰源說需要半年，新的部長要多久；石崇良回應「半年」，除研議修法之外，還有其他精進措施，避免傷害到被害人。

國民黨立委王育敏提到，現行法對被害人保護不足，土城的案件就是已拿到保護令的被害人，竟在街頭被加害人持刀行凶，法律保護不了被害人，應徹底檢討；若對加害人實施電子監控，被害人是否能得到示警，知道加害人在哪裡。

石崇良解釋，修法還是要嚴謹，希望有更多溝通，其他措施會持續強化；電子監控涉及人身自由行動、隱私問題，會研議看怎麼做。衛福部會主責修法，並找各部會一起討論，把配套做好。

國民黨立委邱鎮軍指出，各部會都支持對家暴高風險者實施電子監控，詢問草案進度如何。衛福部保護服務司長張秀鴛回應，8月6日後開過3次會議，討論到將電子監控入法，當時部會都認為這方向可以，相關配套需要更多研究。

石崇良說明，支持對加害人的監控，但若是「雙向監控」，就會涉及被害人的自由、隱私，未來如果要實施，一定要經被害人同意。但這還不夠，屆時的執行細節，要如何不干擾其生活，衛福部會努力來做。

民進黨立委吳思瑤詢問，為保護加害者，對高風險施暴者的科技監控，要如何更有效、精準，才是防範核心。石崇良回應，需要一點時間修法，因為一定要考慮到比例原則，包括必要性、適當性、衡平性都要遵守，還有實務上執行的可行性。

石崇良強調，後續修法過程都會秉持這些原則，審慎研議，特別是涉及人民權益；針對高風險評估要更精確，即早辨識出高風險個案，強化暫時性保護令。（編輯：張若瑤）1141119