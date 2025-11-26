立委提案對鐵道從業者施暴可關3年 鐵道局支持

（中央社記者郭建伸台北26日電）朝野黨團提案增訂對鐵道從業者施暴相關罰則。鐵道局指出，立委提案有助於鐵道從業者安全，但建議比照醫療法，若以強暴、脅迫、恐嚇等妨害業務執行，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。

台鐵屢傳站務員遭受暴力事件，立法院交通委員會今天排審道路交通管理處罰條例、大眾捷運法、鐵路法部分條文修正草案，其中鐵路法部分，民眾黨團、國民黨立委洪孟楷的提提案都增訂對鐵道從業人員施暴相關罰則。

民眾黨團所提鐵路法修正草案增訂，鐵路機構應採取必要措施，確保從業人員執行鐵道業務時安全，若以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法的方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金；若因犯罪造成鐵路從業人員死亡，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；若導致重傷，處3年以上10年以下有期徒刑。

洪孟楷所提草案則增訂，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法的方法，妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金；若犯罪造成鐵路從業人員死亡，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；若導致重傷，處5年以上10年以下有期徒刑。

洪孟楷所提草案也增訂，若以相關非法方法妨害執行鐵路業務，鐵路從業人員得拒絕運送；若屬於現行犯，由警察機關排除或制止，若涉及刑事責任，應移送司法機關偵查。

鐵道局長楊正君在機關報告環節時表示，立委提案有助於鐵道從業人員安全，鐵道局支持，但罰則目前有兩個版本，建議比照醫療法第106條，也就是刑期為3年以下，得併科30萬元以下罰金。

至於洪孟楷所提草案也增訂，妨害鐵路業務現行犯由警察機關排除或制止，楊正君回應，刑事訴訟法有明定「現行犯，不問何人得逕行逮捕之」，如限縮現行犯由警察機關排除或制止，恐有抵觸法律之虞，建議無須增訂。（編輯：蘇龍麒）1141126