立委提案燒毀森林應復原 農業部：執行難朝加重刑責修法

愛山親山，愈來愈多民眾走入山林，只是隨著人潮湧入，過去環境敏感或生態豐富的地方出現更多垃圾、減少植被、還增加土壤沖刷，民進黨立委伍麗華等17人認為應該修正《森林法》，進行適當管制。

民進黨立委伍麗華主張，「乘載量管理、人員入出管制、車輛使用限制，以及宿營地點限定 指定或禁止等措施。」

也有立委提案，應增列在森林遊樂區與自然保護區內禁止餵食遊蕩動物，違者可處1000元以上罰鍰，農業部則表示尊重。

民進黨立委張雅琳提到，「遊蕩犬貓甚至也會族群擴張過快，而捕食、捕獵野生動物。」

針對森林火災有高達97%是人為引發，也有立委提案應提高燒毀森林刑責，而且要有主動通報義務，若未通報要處罰。但農業部擔心這樣做恐怕會降低通報意願，但提案立委看法不同。

農業部長陳駿季說明，「我們內部評估是有時候會造成人家不敢通報，反而造成一些後續沒辦法處理，因為在森林裡面很少人會看到的時候會造成一些，所以也建議不納入本次的一個修正。」

民進黨立委陳亭妃說：「你加重他失火、放火燒毀森林的罰則，他會有壓力，沒有壓力他就會以身試法。」

至於立委也提案，造成森林燒毀後行為人應回復原狀，農業部認為在執行上可能有困難。不過在提高燒毀森林刑責則相對有共識，農業部目前提出的版本是放火燒毀他人森林不只處3年以上、10年以下有期徒刑，還要併500萬元以下罰金，若致人於死更要處10年以下有期徒刑。