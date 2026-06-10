立委提案立電競基本法 李洋：恐造成法律位階混亂

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（中央社記者陳俊華台北10日電）立法院教育及文化委員會今天審查「電子競技運動發展基本法」草案。運動部長李洋說，基本法是較上位、抽象的法律位階，若制定基本法擔心造成法律位階混亂；現行法不足部分，將以行政命令補足。

立法院教育及文化委員會上午舉辦「電子競技運動發展基本法草案」公聽會，下午邀運動部長李洋等人列席，審查國民黨立委羅廷瑋、葛如鈞等人所提「電子競技運動發展基本法」草案。

李洋在公聽會總結時表示，運動部希望發展電子競技，但在國民體育法、運動產業發展條例已有相關規範，不足的地方將以行政命令加以補足。基本法是較上位、抽象的法律位階，若制定基本法擔心造成法律位階混亂。運動部支持電競產業發展，將邀相關專家開會，討論如何更加務實地發展。

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民進黨立委林宜瑾質詢時說，早上才排公聽會，下午就要詢答、逐條，「擺明是要過水」，是否應讓所有意見能更完整地整理，不該今天就逐條審查；且今年運動部預算都還沒審，卻要審基本法來保障電競產業，是本末倒置。

李洋答詢時表示，運動部支持電競發展，但如果單獨列電競基本法，對其他運動會有相對剝奪感，不管是棒球、籃球、羽球、田徑等項目，運動部都重視其發展，站在運動部的立場，希望每項運動都能被重視。

民進黨立委吳思瑤說，立電競基本法有失公平，恐造成資源排擠、與其他法規競合，支持電競發展跟立基本法是兩件事；預算若不審，立100個基本法都沒用，因為沒錢做事。電競需跨部會整合，不代表要立基本法，她支持電競發展，但不要用錯誤方式，使行政部門窒礙難行。

民進黨立委陳培瑜詢問，如果真的立電競基本法，未來會遇到什麼困難。李洋說，基本法位階非常高，電競運動是運動部掌管其中的一個項目，過去有推動不足部分，在明年預算中已編列新台幣3000萬元，希望在現有法規架構上，以行政命令來推展電競。

詢答結束後，民進黨立委伍麗華等人提案指出，為使行政部門妥善回應電競發展需求、研議政策與配套措施，也希望立法作為為求慎重，建請今天會議僅報告、詢答，法案另定期審議。因在場立委無異議，通過該提案。（編輯：翟思嘉）1150610