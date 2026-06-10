立委提案評估橫向國道合理費率 高公局3個月提報告

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（中央社記者余曉涵台北10日電）目前橫向國道免收通行費。立委林俊憲等人提案，研議橫向國道收費可行性及合理費率，要求高公局要在3個月內提出書面報告。

國道基金主要用途為支應國道新建、拓寬、設施改良及維護管理等重要交通建設，其收入來源包含國道通行費、服務區租金及相關附屬收益。

立法院交通委員會今天審查國道基金、觀光發展基金等預算。

立委林俊憲、徐富癸與許智傑等人提案連署，要求高速公路局全面檢討國道基金中長期的財務結構與永續性，針對已經10年未調整的國道通行費，評估不同車種、使用強度、尖離峰時段及道路負荷情形下的合理費率制度。

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提案中也要求高公局研議橫向國道收費可行性、交通衝擊及配套措施，並且在3個月內向立法院提出書面報告。

提案中指出，隨著國道重大建設投資規模擴大，包含國7高雄路段計畫、國1楊梅至頭份拓寬工程及國1甲線等重大工程推動，未來國道建設經費需求高達新台幣3499.48億元。

高公局長陳文瑞表示，將會按照提案內容進行相關分析，不過以往橫向國道不收費的道理跟理由都還在。（編輯：林恕暉）1150610