立委提案高溫納災害天氣 交通部：贊成高溫假、不一定整天放
受極端氣候衝擊，高溫天數逐漸增加，立委提案修正《氣象法》將「高溫」納入災害性天氣，各單位可據此擬訂高溫出勤標準，但交通部尚未提出修法草案。交通部3日表示，贊成高溫假的方向，中央氣象署預定本月預告草案，待預告期滿、交通部報請行政院審查、核定，最快明年完成立法。
民進黨立委李昆澤等20人提案修正《氣象法》，在災害性天氣定義上，除颱風、大雨、豪雨、雷電、冰雹、濃霧、龍捲風、強風、低溫、焚風、乾旱等天氣現象，另新增「高溫」。交通部則建議，考量近年「熱帶性低氣壓」造成重大災害，將其一併納入。
李昆澤引述衛福部統計，113年7月熱傷害人數1204人，比110年的423人增加近3倍。他強調，各國都將高溫納入職業風險，台灣也必須跟上。
交通部常務次長林國顯指出，交通部贊成此方向，草案預告後，納入各方意見，預計11月預告，2個月預告期後報交通部。但是他說，高溫假應該不會像颱風假放一整天，而是斟酌情況給予休息、通風、補水、出勤津貼等方式調適，各單位要怎麼作為，還要看人事單位與政府部門的考量。
氣象署長呂國臣說，夏天時間越來越長、玉山溫度年年創新高，顯示全球暖化過程中，台灣也不例外，氣象署已與國健署、中研院合作，針對熱傷害進行分析，找出容易發生的地區。
國民黨立委洪孟楷質疑，以前氣溫35度就算熱，現在飆到40度比比皆是，現在颱風假有明確指標，高溫假有沒有標準？幾度算高、該如何放假，氣象署應有所說明。
呂國臣表示，目前氣溫36度為黃色燈號、37度為橙色、38度為紅色，各單位面對高溫的配套措施都不一樣。他說，高溫對各行各業的影響不同，修法將高溫放進災害性天氣是第一步，相關單位要調適就有法源。
修法通過，未來就可以發布「高溫特報」。目前的高溫資訊只有針對大區域，高溫特報則會到鄉鎮市區的尺度、也會逐小時預報。
此外颱風該不該放假，可說已超過氣象專業，成為「政治學」，地方首長決策須承受民意壓力。洪孟楷質疑，既然地方首長最大的決策依據，是氣象署提供的風雨預測，是否該把颱風假的決定權還給中央？
呂國臣坦言，停班停課的決策困難，氣象是考量因素之一，但單純看雨量和風力，地方還要評估生活圈、水電維生等環境因素，這不是氣象署可以判斷，仍須由各縣市首長決定。
看更多 CTWANT 文章
90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
高雄小學生畢旅5千爽玩日本5天 旅日達人「職業病犯了」給6建議
假日輕急症中心上路首日「全台255人就醫」 專家呼籲：加強宣導
其他人也在看
日熊本學園大學拜訪大葉應日系 師生參訪鹿港實地探訪台灣文化
為推動國際化教育與深化跨國學術交流，大葉大學應用日語學系積極與多所日本大學建立穩固的合作關係，提供學生多元的國際學習與交換機會。近日，日本熊本學園大學社會福祉學院院長高林秀明帶領學生拜訪大葉應日系，雙方針對未來合作計畫交換意見，期望進一步強化教育與研究的連結。熊本學園大學肯定大葉大學應日系優質且國際化的教學環境，期待促成後續合作，讓兩校學生有更多互訪與學習的機會。應用日語學系副主任林美秀表示，大葉大學8月份前往日本熊本學園大學拜訪，從此開啟雙方交流，此次高林秀明院長特別帶領學生來台交流，系上安排了座談會，針對未來合作方向進行討論，也規劃要帶領日本師生參訪鹿港等地，實地探訪台灣文化。大葉大學外語學院院長李美麗指出，學校持續推動國際合作，與多所日本大學締結姐妹校，推動師生交換、短期研修、雙聯學位等多元交流計畫，讓青年學子走向世界、跨文化學習，歡迎高林秀明院長率團來訪，此行也象徵兩校夥伴關係邁入新階段，期盼未來將可以深化教育合作。更多新聞推薦 ● 民普發一萬元即將上路！ 五大QA一次看懂台灣好新聞 ・ 7 小時前
台積電2奈米晶片投產助業績 美媒：未來5年股價可望再漲148％
要找到最值得買進且長期持有的人工智慧（AI）概念股極不容易，可供選擇的股票有很多，但美國投資媒體《The Motley Fool》分析，投資人應從資金流向下手，目前資金投入最大的領域是建構AI運算基礎設施，而台積電在整個AI運算產業中占據主導地位，對所有運算設備供應商都至關重要，因為他們無法自行生產自由時報 ・ 52 分鐘前
新／非洲豬瘟拖24天豬農父子收押！法院裁定理由曝：湮滅串證 罪嫌重大
台中地檢署偵辦梧棲區養豬場爆發非洲豬瘟一案案情有重大突破！昨（3）日大動作展開搜索行動，並拘提涉案陳姓豬農父子到案說明。經長時間偵訊後，檢方懷疑陳姓父子為逃避行政處分或補償損失，涉嫌製作、使用不實文件，罪嫌重大，且有滅證、串供之虞，因此依《刑法》行使業務登載不實文書罪方向偵辦，今（4）日凌晨向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。三立新聞網 setn.com ・ 45 分鐘前
今年冬天比往年更寒冷？專家曝原因：反聖嬰訊號增強
生活中心／李明融報導近來天氣受到東北季風影響，北部及東半部連日呈現陰涼潮濕天氣，不少民眾待在家、雨天出門已經直呼「快要發霉了」，然而今天（30日）東北季風短暫減弱，明天（31日）又要開始變天，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出又有東北季風南下，迎風面的北部、東半部地區雲量都會再次增多，並有局部短暫雨機會，一路影響到週末，早晚低溫落在19至21度之間。正式進入到秋冬季節，「林老師氣象站」也發文提醒，最新研究指出，今年「冷冬」機率提高，這個冬天恐怕會比往年還要寒冷。民視 ・ 23 小時前
重見陽光！高溫將回到3字頭 氣象署曝「這天」回暖
即時中心／廖予瑄報導中央氣象署今2日指出，受到東北季風與水氣影響，週三（5日）前北部與東部地區仍偏濕涼，甚至有可能會整天降雨；但從週四（6日）起，東北季風將逐漸減弱，北台灣氣溫可望明顯回升；週六、日（8、9日）時氣溫更有機會回到3字頭高溫。民視 ・ 1 天前
全台濕答答！北部雨不停氣溫探17度 放晴要等這天
今（2）日受東北季風影響，全台天氣明顯轉涼，北部與東北部整天濕涼有雨，低溫下探1字頭，清晨新北三貂角測得全台最低溫17.9度。中央氣象署提醒，這波冷空氣將持續影響到週四（6），民眾外出務必添衣保暖，北台灣也將一路濕冷至週中。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
冷空氣下週報到！氣象署揭全台氣溫溜滑梯：北部低溫恐探20°C
[Newtalk新聞] 東北季風發威，未來一週天氣轉涼並伴隨強陣風！氣象署今(2)日表示，受東北季風影響，北部及東半部地區將有明顯降雨，氣溫也呈現一路走低的趨勢，特別是北部及東北部感受將更為顯著。沿海地區更要留意黃色等級的強風特報，最大陣風恐達8級以上，提醒民眾外出務必加強保暖，並注意強風帶來的影響。 氣象署指出，從今(2)日至下週二(5)日，台灣整體將籠罩在東北季風帶來的濕涼天氣型態中。特別是今(2)日及明(3)-後(4)日兩天，東北風帶來的水氣較多，使得北部、東北部及東部地區的降雨機率相對較高，局部地區甚至可能出現較大的雨勢。中南部地區雖然降雨機率較低，但仍需留意局部短暫陣雨的可能性。預估降雨會集中在迎風面區域，提醒民眾出門前可參考降雨預測圖，並攜帶雨具備用。 氣溫方面，氣象署觀察到，從今(2)日開始到週二(4)日，北部、中部、南部及花蓮等主要城市，氣溫都將呈現下降趨勢。以台北為例，最高溫將從28°C左右一路下滑至22°C以下，最低溫則會落在20°C左右。中部地區的氣溫變化與北部相似，高溫也將下降約4-6°C。南部地區雖然降幅較小，但高溫仍會從近30°C降到26°C上下。花蓮地區氣新頭殼 ・ 1 天前
還沒下完！北台灣氣溫下殺至18度 氣象專家：「這幾區」恐出現大雨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到東北季風、華南雲雨帶東移持續影響，各地天氣持續濕冷。對此，氣象專家林得恩提醒，今（3）日基隆北海岸、大臺北山區及...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
未來恐有雙颱！歐洲模式曝「成颱機率」估將往這移動
今年編號第25號輕度颱風海鷗今（3）日2時的中心位置在北緯11.0度，東經129.7度，以每小時18公里速度，向西進行。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也示警，「這天開始」在菲律賓東方外海又會有另一個熱帶系統發展及移動趨勢三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
90W恐生成鳳凰颱風 最快「這時間」成颱路徑曝光
粉專指出，90W擾動在目前觀測資料中持續發展中，預估未來幾天將因副熱帶高壓勢力逐漸減弱，導致其路徑採取典型的拋物線型前進方向。預期當擾動逐漸逼近台灣附近海域時，有可能轉向東北方，但由於轉向的時間與位置尚不明確，變數仍大，需持續觀察。粉專提醒，秋季期間的颱風特...CTWANT ・ 58 分鐘前
又有雙颱共舞成形？氣象專家揭「11月變天預測」
（記者張芸瑄／綜合報導）颱風海鷗生成後快速西行，雖然對台無直接威脅，但氣象專家林得恩提醒，後方海域已有新擾動正 […]引新聞 ・ 1 天前
第25號颱風海鷗生成！低溫下探17度一週天氣預報先看
第25號颱風海鷗已生成，目前為輕度颱風，未來先通過菲律賓中部群島，接著進入南沙島海面，最後朝越南方向前進，對台灣無直接影響；接下來一週東北季風水氣多北宜花濕涼，北海岸雙北山區宜蘭雨勢大，低溫下探17度（馬祖），一週天氣預報先看。景點+ ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週二 (11/04) 東北季風配合華南水氣東移，週三前北部東部容易降雨，溫度偏涼
明天天氣如何？ 週二(04日)華南上空持續會有水氣東移，甚至到週三(05日)上半天都還有影響，苗栗以北到宜蘭、花蓮等地以及中部山區有機會斷斷續續的出現短暫陣雨，雨量都不大，但是一整天都有可能下雨，外出要記得攜帶雨具，最快可能要等到週三的下半天以後隨著中高層短波槽東移出去後，才有較乾的空氣開始移入，降雨才會逐漸減少。至於中南部平地以及台東地區受影響較小，大致還是一個多雲的天氣，中彰一帶以及台東地區可能偶爾還有零星的漂雨，到了雲林往南就逐漸可以看到陽光，南北之間的天氣差異還是比較明顯，南來北往的朋友要多加注意。 溫度方面也是南北有較大的差異，週二(04日)在苗栗及以北到宜蘭一帶白天高溫大致在21-24度左右，宜蘭及北海岸一帶更可能只有20度上下。花東地區白天高溫24-28度，中部的台中到嘉義高溫28-30度，南部地區的高溫則仍有30度以上，南北之間的溫度落差會比較明顯。夜晚清晨在北部、東北部、東部空曠地區低溫有機會降到17-19度，中部空曠地區低溫18-20度，南部及東南部空曠地區低溫則是在19-21度左右，中南部的日夜溫差持續較大，早出晚歸的朋友要多加注意。週三(05日)白天在北部、東北部、東部高溫稍有回升但幅度很小，仍是一個北東部較偏涼，中南部日夜溫差大的情況。 真正天氣要更為好轉、溫度逐漸回升要等到週四(06日)之後，一直到週末期間(08-09日)因為東北季風減弱，加上受到西風高壓脊以及較乾的空氣影響，各地天氣大致穩定，迎風面地區的降雨也會越來越不明顯，陰雨了一段時間的北部、東北部、東部終於可望見到太陽較長時間露臉的機會。北部、東北部白天高溫也會逐漸回升到26-28度，雖然不是很熱，但是經過一段時間偏涼的溫度後，這樣的回升還是會比較有感，花東地區高溫將回升到28-30度，中南部高溫則可來到30-32度左右。但是夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍可能有20-22度的低溫出現，如果雲量少，輻射冷卻作用較明顯的話，局部單點低溫仍有機會降到20度以下，日夜溫差普遍都會比較大，早出晚歸的朋友要持續注意穿搭的準備。 海鷗颱風預估週二(04日)會逐漸經過菲律賓群島，後續進入南海後繼續往越南移動，由於位置偏南，不會對台灣有威脅，加上後續台灣附近中高層為西北到偏北風，也不利於颱風外圍水氣北上靠近，因此這個颱風對台灣來說沒有明顯影響性。至於在海鷗颱風東南方的另一個低壓擾動，可能在未來幾天逐漸發展起來，預報資料顯示將會是下一個熱帶性低氣壓或是颱風的前身系統，發展起來後有可能會以拋物線路徑方式移動，但是轉向的位置以及時間仍是對台灣天氣影響程度大小的關鍵，也將是本週的觀察重點，後續預報變化值得密切注意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 15 小時前
今北台灣溼涼、中南部日夜溫差大 颱風海鷗最新動態曝
氣象署表示，今天（3日）受東北季風影響，加上華南雲系移入，水氣偏多，北台灣溼涼，中南部日夜溫差較明顯，明天天氣如何？氣象署指出，明天、周三（4日、5日）持續受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周四（6日） 東北季風減弱，北部、東北部白天氣溫稍回升。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 23 小時前
受東北季風影響！未來一週「前濕後晴」 颱風「海鷗」對台無影響
受東北季風影響，今（2）日全台各地幾乎都有降雨，氣溫約介於19至25度之間。中央氣象署指出，未來一週天氣前半週將受到東北季風影響，北部及東半部感受濕涼，中南部則天氣穩定，白天溫暖、夜晚微涼，週四（6日台視新聞網 ・ 1 天前
東北季風挾華南雲系！粉專曝「2地區」雨最多 這時才回暖
今（3）日東北季風影響，加上華南雲系移入，部分地區有短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，北台灣地區要到週四、週五（6、7日），東北季風減弱後溫度才會逐漸回升。另外，第25號颱風海鷗的東南方有另一個低壓擾動，將在未來幾天逐漸發展，不排除有增強為颱風的可能。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
濕冷星期天...清晨僅17.9度 「海鷗」颱風生成恐有雙颱共舞
今（2）天受東北季風影響，迎風面易降雨，北部及東北部氣溫也較涼，今晨最低溫在新北貢寮僅17.9度，屬於濕冷型態的天氣。另外，位在關島西南方海面的熱帶性低氣壓，昨晚發展為今年第25號颱風「海鷗」（KAL台視新聞網 ・ 1 天前
"廚餘海挨轟"台中市政策又轉彎 盧秀燕:明天起改用燒的
民視新聞／綜合報導非洲豬瘟爆發第11天，邁入第三階段，台中市長盧秀燕說目前出現曙光，只要第三階段守住，只是台中廚餘政策一再轉彎，挨轟廚餘海、燕圾湖、廚餘噴泉。11月3日起，政策又轉彎，改成只留一處文山掩埋場，其餘通通丟去焚燒，民代痛批，原有的垃圾都燒不完，現在又多了廚餘，擔心戴奧辛過量！台中爆發非洲豬瘟第11天，以五天為一個周期來算，已經邁入第三階段，台中市長盧秀燕帶來好消息，說已經看見曙光，疫情鎖在案場沒擴散，不過，疫情爆發至今，暫停使用廚餘餵豬，台中市廚餘政策一再轉彎，先是開放12處廚餘掩埋場，再縮減為4處，11月3日起，又要改採焚化為主，只保留一處文山掩埋場。台中市議員（民）何文海：「我們的文山焚化爐已經30年，要淘汰的一個老爐子，它沒辦法適應這麼多的水分，必定產生非常多的戴奧辛。」台中市爆發豬瘟，已邁入第三階段。（圖／民視新聞）綠營民代不滿，原本的垃圾量就已經消化不完，現在只有一處廚餘掩埋場，等於其他所有廚餘都要靠焚燒來解決，民代更擔心的是焚燒後釋放大量戴奧辛，對民眾健康產生威脅！台中市廚餘政策急轉彎，３日起只剩一處文山掩埋場。（圖／民視新聞）台中市副市長鄭照新回應，目前廚餘處理多管齊下，不只掩埋還有焚燒與發電，而環境部管理署副署長林左祥也強調，焚化爐都有進行汙染檢測，請民眾不用擔心，不過，中央原先並沒有推動廚餘瀝乾當垃圾丟，呼籲民眾丟廚餘前一定要瀝水，減少廚餘量！原文出處：「廚餘海」挨轟中市政策又轉彎！ 台中市府：明天起改用燒的 更多民視新聞報導梧棲豬農住家大門.車輛均陽性 專家拋"全場焚燒"杜絕非洲豬瘟疫調！ 化製三聯單數字疑兜不攏 檢調偵辦調查上百化學兵"車輪戰"清消! 梧棲豬農住家10處全陰性民視影音 ・ 1 天前
梅花湖上游山區遭倒10噸垃圾 居民憂水土污染
宜蘭縣 / 綜合報導 亂倒廢棄物的離譜案件就發生在宜蘭知名景點，梅花湖的上游山區！偏僻的私人土地原本是種植水果，大門卻被破壞，連樹都被砍斷，山坡上堆滿將近十噸的垃圾！地主表示廢棄物疑似都經過粉碎處理過，可能是不肖廠商為了省錢，沒把垃圾載去焚化廠，直接倒在山區，因為下游就是羅東溪，旁邊還有不少民宅，很擔心造成水土汙染！環保局已經著手清查，如果是事業廢棄物，廠商會涉及刑責，最重可處3年有期徒刑！地主黃先生說：「這邊我跟你說，踩這邊，看到更多。」走進自家果園卻滿目瘡痍，往下一看整片山坡都是垃圾，而且最底下還有一袋袋包裝，看了又氣又心疼。地主黃先生說：「這有計畫性的，你看這數量這麼多，至少十噸的那個車，數量真的很大，(可能是)粉碎的廠商，委託他們把它(垃圾)處理掉，應該是要，他們要載到焚化爐，便宜行事。」隨手撿起查看有輾過的瓶蓋，還有零食的包裝袋雖然初步看，應該都是一般廢棄物，地處偏遠的私人土地被亂倒垃圾，地主前前後後巡查確認是被闖入。地主黃先生說：「這邊做一個鐵門嘛，保護著，鐵門被破壞掉了，然後這邊有兩棵樹，他(嫌犯)把這兩棵樹砍掉，然後逕行進來這邊倒(垃圾)，專業的處理場處理的，因為你看都被粉碎過了。」被亂倒垃圾的地點就在宜蘭，知名景點梅花湖的上游山區，私人土地種植水果，地主二日巡園的時候才發現，入口處的鐵門已經被破壞，現場被傾倒大量廢棄物，因為旁邊就是羅東溪，很擔心造成水土汙染，影響下游旁邊的大量民宅。宜蘭縣政府環保局稽查科長胡璧輝說：「如果是涉及事廢等比較嚴重的情節的話，那他(嫌犯)違反的就是廢棄物清理法，第46條的規定，這個涉及刑責，可處1年到3年有期徒刑。」垃圾滿山坡地主氣到報警，警方只能針對鐵門被破壞追查，雖然山區監視器不多，但大量垃圾應該有不少貨車進出，以車追人的同時，環保局也同步清查相關廠商，盡快揪出惡劣嫌犯。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
恐雙颱共舞！海鷗颱風進南海 專家：新熱帶低壓可能生成
即時中心／温芸萱報導氣象專家吳聖宇今（3）日表示，東北季風配合華南水氣持續東移，北部、東北部及東部今明（3-4日）將出現零星降雨，氣溫偏涼，北部清晨低溫約17-19度，南部仍維持30度以上高溫。而海鷗颱風今明兩天將進入南海，對台灣影響有限，但其東南方低壓擾動可能發展為熱帶低壓或颱風。同時，吳聖宇推測，本週東北部降雨逐漸減少，週四起天氣穩定，氣溫逐步回升，中南部日夜溫差仍大。民視 ・ 18 小時前