立委提案《反滲透法》刑期至少一年？梁文傑：予以尊重

針對民進黨立委提案修正《反滲透法》提高刑期到至少一年，以及設立國安專業法庭等議題，陸委會副主委梁文傑今（12）日受訪時表示，尊重立委討論，修法提案應是反映過去案例有輕判狀況。他更強調，「經檢察官起訴但是判決無罪，不代表真的無罪。」

陸委會副主委梁文傑。（圖／中天新聞）

陸委會副主委梁文傑今日赴立院進行報告並備質詢，會前接受專訪時被問到，怎麼看民進黨立委王定宇提案修法將《反滲透法》最低服刑門檻提高到一年？

梁文傑回應，這可以討論，目前的說法內容應是反映出《反滲透法》過去的案例經常出現輕判的狀況。他補充，對於立委的討論都予以尊重，大家來看看最後能達成哪一個共識。

民進黨立委王定宇。（圖／中天新聞）

針對民進黨立委陳冠廷提案主張設立國家安全專業法庭一事，梁文傑回應說明，司法院方面覺得相關工作已經在進行了，但是立委方面覺得這樣可能還不夠。他表示，這中間的過程，就是大家正在取得一個共識的階段。

此外，媒體提問關於國安局報告指出，中國有一個傳播產業鏈，有利於中國的觀點或虛假敘事輸入台灣的政論節目，國安單位是否有掌握相關傳播力及實際運用狀況？

對此，梁文傑僅簡短回應，大家看國安局的報告應該就會很清楚了。

梁文傑進行專案報告時表示，現行的《反滲透法》存在「要件特定」、「罪行不足」等2大問題，因此修法有急迫性與必要性。

梁文傑指出，《反滲透法》施行至今6年，根據法務部統計，檢察機關累積起訴127人，目前判決確定有罪者5人，平均刑度3至6個月。梁文傑強調，「經檢察官起訴但是判決無罪，不代表真的無罪」，之所以無罪只是無法證明是否有符合法條的罪證。

