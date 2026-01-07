立委提發「遺珠ETF」 金管會主委允諾評估

▲台股攻破3萬點，但1/4上市公司股價低於國安基金進場護盤後，國民黨立委賴士葆建議針對非電子、好的股票發行「遺珠ETF」或「珍珠ETF」，金管會主委彭金隆允諾評估。（圖／擷取自立法院議事直播）

[NOWnews今日新聞] 台股創新高攻破3萬點，不過，今（7）日在立法院財政委員會立委質疑有1/4上市公司股價低於去（2025）年國安基金進場護盤前的價位，股市成交8成集中在晶片半導體等電子股，針對非電子、好的股票發行「遺珠ETF」或「珍珠ETF」，改成「金隆ETF」也可以。對此，金管會主委彭金隆表示，這想法很好，台灣有很多很好的產業，允諾會請證交所及櫃買中心評估，並於1個月內給評估報告。

國民黨立委賴士葆今日質詢，台股一直創新高站上3萬點，投資人心情都不錯，但仔細觀察會發現，國安基金去年4月9日進場至今年1月5日止，台股大盤漲了75%，但千檔上市公司中，股價漲幅超過大盤僅128家，而且有1/4低於去年4月9日國安基金進場後的股價，也就是說，而且股市交易8成集中在晶片、半導體股身上，金管會提出「價值提升計畫」，到底要如何提升？

廣告 廣告

對此，證交所董事長林修銘回應，已有487家上市公司需要揭露中長期策略，未來會強化宣導。賴士葆進一步追問，金管會之前為鼓勵上市櫃公司加薪及公司治理，推出「加薪100 ETF」、「公司治理100 ETF」，建議也可以發行「遺珠ETF」「珍珠ETF」，改成「金隆ETF」也可以，這些非電子傳產類股本益比很低都很值得投資，台灣股市極端扭曲，也會造成貧富差距惡化。

林修銘則說，台灣指數公司已發很多其他指數的ETF給業者參考，應該要加強宣導。不過，賴士葆說，台股交易電子股占8成，希望能分散一下，非電子產業要多發ETF，請金管會1個月內給評估報告。

對此，彭金隆表示，當然，有機會市場就會發行，若是整個產業結構問題，金管會能做的就是資訊盡量充份完整揭露。不過，彭金隆也認為，立委提議發行珍珠ETF這想法很好，是非常正面，會請證交所評估，讓社會知道，台灣有很多很好的產業。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台股攻破3萬點！立委質疑虛胖 金管會主委曝年線下個股占63%

台積電股利將入帳！央行緊盯外資動向 估壽險新制對台幣影響有限

12月外資淨匯出！外匯存底不減反增逾27億美元 央行解釋原因