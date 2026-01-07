立委提跨行轉帳手續費15元應調降 金管會允研議

（中央社記者蘇思云、呂晏慈台北7日電）現行銀行跨行轉帳新台幣1000元以上收手續費15元，立委關切銀行業獲利持續創新高，是否應考慮調降手續費。金管會主委彭金隆表示，可合理進行研議，會去了解跨行轉帳目前狀態，但也要兼顧業者經營上必要成本。

金管會官員會後說明，會找財金公司研議檢討，不過，現行台灣Pay進行小額跨行轉帳，都是免手續費。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲、國發會就「如何引導國內資金擴大參與公共建設及策略性產業」進行專題報告。

民眾黨立委黃珊珊指出，銀行很多收益來自利息收入跟手續費收入，銀行獲利每年都有成長，但現在很多電子支付轉帳都不需要手續費，如今民眾每年跨行轉帳數量遠超過10多年前，但現在跨行轉帳金額1000元以上仍要收手續費15元，是很多小額轉帳的痛點。

彭金隆表示，會去了解目前狀態，但當然也要兼顧經營上的必要成本，大部分跟消費者權益有關的議題金管會都會忠實檢視，將合理進行研議。（編輯：林淑媛）1150107