立委提電商會員訂閱制爭議 數發部：業者應優化界面

（中央社記者王揚宇、何秀玲台北31日電）民進黨立委李坤城今天說，接獲陳情，民眾使用酷澎網路購物時，在未加入「WOW會員」情況下，被自動扣繳會員費新台幣59元，而且取消訂閱手續繁瑣等情形，相關單位應要求業者維護消費者權利，包括讓退訂流程更加清楚明瞭等。

受邀出席記者會的數位發展部數位產業署長林俊秀說，已連繫酷澎，請其釐清會員制與自動續約機制的運作模式，也要落實消費者保護。

林俊秀指出，已具體要求酷澎對於民眾的申訴案件，必須妥為處理，也要保持申訴管道暢通，未來如果有調解會也要出席，而酷澎針對收費、付費、退訂等階段，在系統介面上要優化、更友善。

酷澎表示，主管機關初步評估顯示，目前制度符合現行法規，並可能研議未來的新規範，酷澎將積極配合後續討論與政策方向。

美商酷澎（Coupang）今年在台灣推出和韓國市場一樣的「WOW會員」訂閱制，主打無條件免運，會員可免費試用90天。

李坤城今天在立法院召開記者會，說明近日接獲民眾陳情，表示使用酷澎購物後，在未加入「WOW會員」下，收到帳單才知道被自動扣繳會員費59元，也有民眾在會員試用期結束前，用APP取消，本以為取消成功，也跟客服聯絡，仍收到扣款帳單，或是想要取消會員訂閱，但手續煩瑣等情況。

李坤城說，請數位發展部及消保處1個月內查明，為何會有消費者在未加入「WOW會員」情況下，卻收到扣款帳單等情形，也請數位發展部要求酷澎的會員退訂流程，必須讓消費者清楚明瞭，應該讓取消和訂閱機制一樣，簡單容易，維護消費者權益。

對此，酷澎表示，致力遵守所有適用法規，確保在WOW會員方案的註冊與取消流程、帳單明細及月費資訊等方面做到透明揭露；每位WOW會員服務啟用，都是充分告知顧客會員權益與條款後，並於APP中點擊確認同意後方才生效。WOW會員可隨時透過電話、線上客服或APP取消訂閱，即使已使用過WOW會員權益，顧客仍可申請一次性立即取消並獲得退款；若未使用任何會員權益，則可不限次數隨時取消。（編輯：蘇志宗）1141031