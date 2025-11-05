立委提「閃兵藝人」拍片助募兵 李遠：首部軍教片我寫的

金鐘影帝薛仕凌4日上午赴新北市永和警分局自首涉犯《妨害兵役治罪條例》，警詢後再配合到新北地檢署複訊，檢方諭知30萬元交保。（本報資料照）

藝人「閃兵」案延燒，金鐘影帝薛仕凌於昨（5）日赴地檢署自首，引發社會關注。國民黨立委羅廷瑋今（5）日在立法院教文會質詢時建議，相關藝人不必僅接受懲罰，也可透過拍攝劇集、宣導片或教材，回饋社會、協助國軍招募。文化部長李遠回應，國內首部軍教片《成功嶺上》，「就是我寫的」，會跟國防部好好討論如何作為。

羅廷瑋表示，不建議撤回藝人得獎榮譽，而是讓他們用實際行動補償社會。他舉例指出，南韓民眾對軍服充滿榮譽感，街頭穿軍服不會被歧視；反觀台灣，社會應重新塑造軍人形象。他提到自己當年想從軍，就是受到影集《新兵日記》影響，認為若能拍出具感染力的作品，有助提升年輕人對服役的認同。

廣告 廣告

對此，文化部長李遠回應，台灣第一部軍教片《成功嶺上》，「就是我寫的」，他對此類題材「相當有經驗」。他表示，文化部將與國防部深入討論合作可能，研究是否可讓藝人以正面方式回饋社會，同時兼顧文化宣傳與國軍形象。

針對是否應追回「閃兵藝人」的獎項，李遠指出，「三金」評審團隊均已討論此議題，但多數意見認為，獎項評選依據當年度作品表現，事後以個人行為為由撤獎「理由不足」。他強調，藝人願意主動承認錯誤，是民主社會的可貴表現，台灣是一個包容而善良的社會，社會應鼓勵正面改過而非一味苛責。

更多中時新聞網報導

吳宗憲澳門開唱與寶弟康康重現難高音

黃明志捲謝侑芯命案涉毒遭逮

蔡依林邀12萬粉 歲末大巨蛋狂歡