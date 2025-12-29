立委揭台北車站上次大規模防災演習已是2019年 陳世凱認了：頻率確實不夠、通報機制也不夠完善

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

本月19日在台北車站、中山站商圈爆發無差別隨機殺人案，造成兇嫌張文在內的4人喪命，也引起全民對於治安死角的重視。立委李昆澤今（29）日在交通委員會質詢時直指，台北車站上次大規模防災演習已經是2019年的事，之後就未曾辦過實體演習；僅在2021年、2024年是在桌上推演、兵推的方式進行，這樣的頻率能提升交通場站的安全嗎？交通部長陳世凱當場回應，頻率確實不夠，且從這次事件來看，通報狀況機制是不夠完善的。

廣告 廣告

立委李昆澤今（29）日在交通委員會質詢時直指，台北車站上次大規模防災演習已經是2019年的事，之後就未曾辦過實體演習。（圖／北市府網站）

李昆澤認為，對於保障國內外旅客搭乘大規模運輸的基本安全，這是重要的基本責任，而對於交通場站的安全，不只是要針對單點來做進行一個安全的處理，更要整體系統性來處理相關問題；而針對無差別攻擊，更需要建立完整安全體系，不管是在事件發生前的預防演練，或是發生中要減少危害程度、以及追蹤犯罪行為，更要在發生危害後對於受害者平復與安全漏洞的檢討。

李昆澤說，台北車站上次舉辦實體防災演練已經是2019年，之後僅在2021年、2024年桌上兵推。陳世凱解釋，確實過去整個聯合防災中心的演練頻率、次數都是不夠的，雖然各個鐵道單位各自有辦各自演練，但是以這一次的災害發生的狀況看起來，各鐵之間的聯繫才是更重要的事情。

陳世凱表示，在明年的一月已規劃要再辦一次聯合防災的演練，那也希望能夠建立未來每一年能夠辦理這樣的聯合防災演練的機制，更重要的是聯合通報的機制必須要把它建立好。

更多FTNN新聞網報導

張文隨機殺人釀4死！全台機場、火車站警力「荷槍實彈」戒備 陳世凱：確保所有旅客安全無虞

北捷隨機殺人案引發人心惶惶！交通部宣布「6大精進措施」 將評估使用科技工具監控、預警異常行為

見警率全面提升！五月天台中開唱首日平安落幕 市府出動霹靂小組、偵爆犬讓歌迷安心

