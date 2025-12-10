立委施壓助理不要簽連署？工會幹部：3黨都有

傳出有立委逼助理撤簽連署，對此工會幹部直言藍綠白3黨都有（資料照片／林煒凱攝）

國民黨立委陳玉珍日前推動助理費除罪化修法，引起立院跨黨派國會助理反對，號召將在周五連署要求撤回此案。對此，立法院助理工會副理事長田飛生今天（10日）受訪表示，目前有250多名助理連署，也有幾位後來撤簽，「跑回來用立可白塗銷」，是否傳出是立委施壓助理撤簽，他表示３黨都有。

立法院助理工會副理事長田飛生今天表示，目前有250多名助理連署，週五上午9點15分，工會幹部將會在立法院中山南路側大門集結抗議，也會呼籲各黨助理一起響應。

針對傳出有部分立委向助理施壓，要求助理撤下連署？田飛生說，工會幹部回報確實有碰到這類情形，有些是立委或是辦公室主任可能基於某種立場，或是「不要惹事的心態」要他們不要簽，據悉是3黨都有，此外也聽到有部分立委聽聞連署後，在辦公室大發雷霆，田飛生認為，立委應尊重助理的連署權利，助理也有爲自己發聲的權利。

但田飛生強調，撤簽的不助理多，多半還是都會加入連署，也呼籲助理們尊重自己權益，這是助理們的重要改革。



