立委施壓撤簽助理費除罪化連署？陳玉珍稱「沒聽說」：歡迎工會找我討論

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法，引發跨黨派基層助理炸鍋，助理工會也要求撤案，否則12日將動員百名助理到議場外抗議。外傳有連署藍委願意撤簽，但在國民黨團總召傅崐萁壓力下並未成真，對此，陳玉珍今（10日）受訪表示，沒有聽到相關消息，自己也尊重助理工會訴求，歡迎工會直接找她討論，不用透過媒體放話、抗爭。

陳玉珍表示，自己沒有聽到任何委員辦公室施壓撤簽，助理工會有他們自己的訴求考量，「我是提案人，我尊重他們的訴求，助理費法制化的確有必要，我歡迎工會直接找我討論，不用透過媒體放話、抗爭。我一直說立委跟助理是好夥伴，助理工會如果真的有心要幫同仁爭取權利，就來跟我討論。」陳玉珍指出，立委跟助理不是對衝角色，應該是共伴角色，「我有我的提案，但不是一錘定音，你們拿出你們的提案，或是拿給民進黨來跟我討論，大家都很專業，這東西是可以討論的。」

媒體問及，韓國瑜昨日晚間發聲說「任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益」是否有找她討論？陳玉珍回「沒有，但我有看到他的相關回應，他的本意也一樣，也是覺得助理權益要獲得保障，但我想這不僅是助理權益，而是整個制度都要改善，歡迎跟我討論。」

至於有消息傳出鄭麗文事前完全不知情，是看到新聞才知道黨秘書長李乾龍拜託修法，陳玉珍回應，主席意見很重要，因為她是黨的最高領導，黨團會透過今日中常會讓主席知道整個過程，各黨團一向都是以「黨團自主」風格與模式進行。至於傅崐萁對法案是否有新看法？陳玉珍則說「我還沒聽到，謝謝。」

