立委施壓警方向詐團道歉？王婉諭點名林思銘：很扯的故事卻在台灣發生

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

國民黨立委林思銘遭爆料疑似介入「聖石金業」案件，時代力量黨主席王婉諭今(12/4)表示「立委施壓警方跟詐騙集團道歉」，這種聽起來很扯的故事，卻在台灣真實發生，林思銘以接受選服為由，要求警方向詐騙集團發出道歉聲明，這種政治人物介入執法，就是台灣打詐最大阻礙之一。

時代力量黨主席王婉諭，資料照，翻攝王婉諭臉書

對此，林思銘辦公室稍早回應，林思銘本人對此案件毫無所悉，當天相關溝通內容說明，板橋分局已對外說明，本辦公室絕無如媒體報導，要求警方道歉情事，亦無干擾警方的相關偵辦程序，若有辦公室同仁涉入不法，要求相關單位依法究責嚴辦，絕不護短。

王婉諭在臉書發文指出，今年 3 月，一位陳姓婦人，在標榜「高檔黃金買賣」的「聖石金業」業務陪同下，到銀行準備轉帳 28 萬元，行員覺得不太對勁，立刻報警，警方到場後，認定是詐騙，事後把這起案件寫成反詐騙案例，提醒民眾要小心。

「誰也沒想到，做賊的卻喊抓賊」王婉諭說，根據聖石金業自己在官網發的聲明，他們不只發律師函嗆告，還要求警方公開道歉。最後，新北市警方被迫撤下新聞、發出道歉聲明，甚至還對執勤員警進行懲處。

王婉諭表示，根據媒體報導，能讓警方低頭的關鍵，就是「立委」介入協調，而這位立委，疑似就是林思銘。

王婉諭指出，經過檢警數個月的偵辦，近期才終於真相大白，聖石金業捲入重大違法吸金案，涉嫌詐騙上千名投資人，不法所得高達 10 億元。包含董事長在內的主嫌，近日全數被北檢拘提，事實證明，警察是對的，但在立委的介入下，對的人卻要向錯的人低頭道歉。

王婉諭說，前陣子林思銘被爆出以接受陳情為由，協助涉案的太子集團中國籍幹部入境，為什麼這次的「選民服務」，又牽扯到詐騙集團？

王婉諭也隔空向林思銘提出質疑，你的辦公室是否介入協調？甚至向警方施壓，要求道歉、要求懲處？這是你必須跟台灣人民解釋清楚的問題。

王婉諭說，警方依法執行勤務，卻還要被懲處、被迫道歉，這種政治人物介入執法、護航詐團的案例，就是台灣打詐最大的阻礙之一。

