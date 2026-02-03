立委李貞秀稱放棄中國籍遭拒 內政部：須提出具體書面佐證

立委李貞秀其國籍爭議再度成為輿論焦點。（鏡報李智為）

台灣民眾黨6位新科不分區立法委員今（3日）正式宣誓就職，其中首位具有中配身分的立委李貞秀，其國籍爭議再度成為輿論焦點。李貞秀在完成報到程序並在大法官面前宣誓後強調，她熱愛台灣、認同中華民國，身為立法委員，唯一效忠的對象就是中華民國，並表示中選會已於昨日頒發當選證書，其就職程序一切合法，內政部隨即發布新聞稿重申立場。

針對外界關注的雙重國籍疑慮，李貞秀今受訪時主動出示機票、文件以及「退出中華人民共和國國籍申請表」。她說明，為了符合相關規範，先前曾特地飛回出生地中國湖南省，先後前往縣級與市級公安局辦理放棄國籍手續，但均遭到當地機關拒絕受理。李貞秀指出，目前尚無中配因取得台灣身分而成功放棄大陸國籍的先例，並質疑賴政府未依照《兩岸人民關係條例》處理，而是要求中配適用《國籍法》。

對此，內政部隨即發布新聞稿重申立場，強調根據《國籍法》第20條規定，我國民選公職人員禁止具有雙重國籍，以確保公職人員對國家履行單一忠誠義務。內政部指出，欲擔任公職者應於到職前辦理放棄外國國籍，立法委員亦不得例外。針對李貞秀自述辦理放棄國籍遭拒一事，內政部認為這足以證明其目前仍具有中國大陸國籍。

內政部進一步表示，已於1月30日函請李貞秀依法辦理，並於昨日下午將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達其辦公室。內政部要求，即便申請遭拒，李貞秀仍須提出具體的書面佐證資料，以證明其在2月3日到職前確實已「著手辦理」放棄國籍之程序。為釐清事實，內政部今日已再次函請立法院祕書長，協助提供李貞秀辦理放棄國籍的相關佐證文件，以確認其是否符合任職要件。

