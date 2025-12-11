立委林俊憲串連中央地方推廣臺南機場航線觀光，奇美食品幸福工廠加碼憑機票換咖啡。（記者李嘉祥攝）

為吸引旅客使用臺南機場，促進航空與觀光產業雙向發展，立委林俊憲11日於奇美食品幸福工廠咖啡廳舉辦「推廣臺南機場航線觀光」記者會，交通部民航局及觀光署、南科管理局、立榮航空、台灣虎航、臺南市政府觀旅局及經發局等代表，以及市議員沈家鳳、朱正軒、黃肇輝、沈震東、蔡筱薇、李宗霖、郭鴻儀、李啟維、鄭佳欣均出席，位於機場對面的奇美食品幸福工廠也宣布加碼推出「憑機票兌換咖啡」活動，展現中央、地方與民間企業攜手推動空港觀光的決心，

林俊憲立委表示，臺南為文化古都及科技重鎮，擁有深厚旅遊魅力，但卻長期受限於國際航線不足；臺南機場其實具備軍民共用優勢，只要航線穩定並持續成長，未來有更大機會拓展更多航點；臺南航空旅運在疫情後歷經多年空白，他積極向民航局與航空公司爭取國際航線，其中最受矚目的「臺南直飛日本航線」已成功拍板，讓臺南久違的國際觀光航線正式重返，其中熊本線更被譽為「台日晶片空中走廊」，象徵台日半導體與觀光雙引擎的交流進入新階段。

民航局主任秘書楊國峰說，臺南機場近年改善硬體設備、安全營運與國際服務能量，樂見地方積極推動航線觀光，未來會持續與立委、市府及航空公司密切合作，評估增加航班與航點的可行性。

觀光署主任秘書方正光說，國際航線的恢復與拓展，對南台灣觀光版圖具有重要意義，觀光署持續透過海外行銷、旅遊推介會、與航空公司及旅行業者合作等方式，串聯台南的文化、美食、節慶與科技觀光特色，打造「一抵達就開始的臺南旅遊體驗」，提升觀光量能，帶動整體觀光產業正向循環。

南科管理局副局長林秀貞說，航空便利性是產業競爭力的重要關鍵，臺南機場國際航線新航點開闢，可有效縮短產業往返時間，提升跨國合作效率，也讓更多來訪的企業夥伴深入臺南。

南市觀旅局說明，市府會持續配合中央政策，透過觀光行銷、國際活動、旅宿合作等手段，將旅客留在臺南，創造更多城市觀光收益。

奇美食品也於會中宣布加碼推出「憑機票兌換咖啡」活動，旅客出示由臺南出發或抵達的機票或登機證，即可至奇美食品幸福工廠兌換美式咖啡一杯，期盼藉由企業力量參與城市推廣，以行動支持航空運量上升，讓更多外地旅客抵達臺南第一站就能感受到城市的熱情，並看見臺南的美好。

林俊憲立委感謝奇美食品響應加碼行動，讓市民與旅客「愈飛愈划算」，也強調會善用企業力量帶動地方觀光，在中央、地方與企業共同合作下，臺南航空量能與觀光發展機會全面升級，讓更多國際旅客看到臺南魅力。