立委林俊憲前進安南區成立後援會 全力衝刺黨內市長初選

立委林俊憲前進安南區成立後援會全力衝刺黨內初選，黨內基層公職民代齊聚力挺，展現基層人氣與實力。（記者李嘉祥攝）

積極備戰民進黨內市長初選的立委林俊憲於黨內立委、正副議長與議員、各區域基層幹部及超過5千名支持者高昂的聲援吶喊中，前進競爭對手本命區，於臺南市人口數第二大的安南區成立選舉後援會組織。林俊憲強調，安南區是孕育下一代臺南人的重點行政區，未來他會從「讓青年放心打拚、提升公共服務、推動交通大進步」三大方向著手，全力帶動安南區的發展。

林俊憲立委於安南區獲得民進黨籍蔡麗青、無黨籍黃麗招與邱昭勝等議員公開力挺，加上近期對老人、孕婦、幼兒、學齡教育等多項福利提升政策宣示，聲勢扶搖直上，展現於安南區後援會成立大會活動上，包含立委員賴惠員、郭國文、林宜瑾，南市議長邱莉莉、副議長林志展及議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳、蔡蘇秋金、謝舒凡、陳秋宏、余柷青、蔡麗青、邱昭勝、黃麗招、朱正軒、黃肇輝、楊中成、周嘉韋、沈震東、李啟維、林依婷、蔡筱薇、李宗霖、郭鴻儀、鄭佳欣、施余興望等黨內基層公職民代齊聚力挺。

立委賴惠員推崇林俊憲於丹娜絲風災救災及推動「災後重建特別條例」的行動力，是個有肩膀、能解決問題的新市長好人選；立委郭國文呼籲支持者注意藍白政黨介入民進黨初選的挑戰，他強調林俊憲在綠營的支持度與看好度大幅領先，希望大家堅定價值的選擇，支持正派、清廉、有擔當、肯做事的人帶領城市繼續前進；立委林宜瑾也肯定林俊憲是個有執行力的政治工作者，對於整體臺南政策有願景有規劃，呼籲鄉親力挺，讓臺南城市光榮感繼續延續下去；

南市議長邱莉莉說，黨內立委、議員相挺林俊憲，是因為大家政治理念一致，認為林俊憲是最能團結黨的候選人，呼籲眾人初選唯一支持林俊憲；林俊憲安南區後援會長王賢明強調他所認識的林俊憲，是個願意傾聽、有行動力，能讓城市進步且守護土地的人，有信心林俊憲會讓臺南更好。

林俊憲表示，安南區人口已經突破20萬，光是0至12歲人口就有13萬人，要讓青年人能夠放心打拚，市府首先就是要將長輩、婦幼照顧好，他提出老人健保不排富由政府全面負擔、免費接種皮蛇疫苗、每個月500元計程車補助及重陽敬老禮金翻倍從1千變2千、優化關懷據點與老人共餐等政見，將老人福利全面提升。

林俊憲進一步說明，他在婦幼照顧上提出孕婦產檢交通補助7500元及免費注射RSV呼吸道融合疫苗、首胎生育獎勵金翻倍從2萬變4萬、以及幼兒托育的加碼補助、國中小營養午餐免費等具體的福利照顧政策；其次是提升公共服務，未來將會強化公所員額以及警力的配置，在里政改革上則是提高各里建設經費，從每年13萬提高到15萬，鄰長工作費改為每月發放，提高到每個月2千元，同時成立里政溝通平台，讓市政推動更順暢，同時也允諾加速推動國道8號跨南133線高架化工程、推動西港大塭寮的南41線跨越曾文溪銜接安南區溪埔寮，讓新吉工業區多一條聯外道路，讓民眾到溪北不必再繞遠路。