立委林俊憲包場邀學生看冠軍之路紀錄片 承諾持續支持三級棒球發展

立委林俊憲包場邀學生看冠軍之路紀錄片，並承諾持續支持三級棒球發展，打造棒球城市。（記者李嘉祥攝）

▲立委林俊憲包場邀學生看冠軍之路紀錄片，並承諾持續支持三級棒球發展，打造棒球城市。（記者李嘉祥攝）

紀錄台灣在世界棒球12強賽奪冠歷程紀錄片「冠軍之路」於115年元旦上映，立法委員林俊憲特舉辦電影包場活動，邀請臺南市崇學國小、立人國小、永信國小少棒隊以及安平國中女子壘球隊與社區棒球隊一同觀影，透過紀錄片回顧台灣棒球的奮鬥歷程，也為未來世代注入信心與勇氣。中華職棒會長蔡其昌、紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思、立委林宜瑾、南市議員朱正軒均出席映後座談會。

廣告 廣告

中華職棒會蔡其昌說，冠軍之路紀錄片將台灣人愛棒球的心情勾勒出來，凸顯此冠軍意義，也能從中看到台灣棒球歷史的重量。

紀錄片導演龍男．以撒克．凡亞思說，新年第一天能和大家重溫台灣棒球榮耀時刻特別感動，支撐影像工作者不只是對工作的責任感，更是對棒球的熱愛，此部片將球迷的情緒、世代的傳承與認同的渴望化為影像，交織出台灣棒球的冠軍時刻。

林俊憲立委指出，許多人提到「冠軍之路」會想起2024年那場熱血沸騰的關鍵戰役，但他心中的起點其實要回溯到2013年世界棒球經典賽，當年台灣與日本激戰至延長賽，最終遭到逆轉，留下不甘與遺憾，也因此讓棒球重新凝聚全民熱情，歷經十多年的累積與世代接力，當年的選手成為教練，小球員成為選手，台灣終於在世界最高層級賽事中擊敗強敵、奪下全球冠軍，「冠軍之路」不只是奪冠的紀錄，更是一條不斷向前、持續接棒的成長軌跡。

林俊憲立委也以棒球比喻社會發展，強調一棒接一棒、世代交替的重要性，他正正投入市長選舉，也鄭重承諾若有機會承擔更大的責任，會持續推動南市三級棒球發展，建立更完整、系統性的運動人才培育體系，結合政府、民間與學校力量，提供穩定資源、引進運動科學訓練、更新設備與運動防護，給予選手全方位支持。

林俊憲也感謝中華職棒會長蔡其昌的努力，統一獅隊明年起將進駐亞太棒球場展開新賽季，期待未來臺南球場能進一步開放給市民使用，讓更多人能「打棒球、看棒球、愛棒球」，持續擴大棒球人口與基層土壤，也呼籲大家不要忘記棒球帶來的感動，期待此片鼓勵正在努力揮棒的孩子，懷抱理想與勇氣、持續努力，讓台灣人持續站上世界之巔，成為真正的世界冠軍。