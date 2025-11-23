立委林俊憲南區鹽埕後援會成立 黨籍議員相挺展現勝選氣勢

爭取民進黨內市長初選提名的立委林俊憲於鹽埕北極殿舉辦「南區鹽埕後援會成立大會」，多名黨籍議員出席力挺，展現團結氣勢。（記者李嘉祥攝）

爭取民進黨內市長初選提名的立委林俊憲，晚間於鹽埕北極殿舉辦「南區鹽埕後援會成立大會」，鹽埕北極殿主委林國義出任後援會長、開南里長梁坤財出任總幹事，現場湧入千名鄉親熱情相挺，包括議員朱正軒、沈家鳳、蔡筱薇、林依婷、李啟維、周嘉韋、沈震東、鄭佳欣、黃肇輝、郭鴻儀、黃麗招、楊中城等多名黨籍議員及公民老師黃益中都到場支持，展現團結氣勢。

林俊憲立委表示，鹽埕是他出生成長的地方，回到最熟悉的土地，看到鄉親到場支持，讓他感到溫暖；他強調，因有南區鄉親長期的信任，他才能一步步推動地方建設，林俊憲指出，南區人口近十二萬，是臺南第五大行政區，身為在地子弟，希望南區持續發展，凡是可行的政策，都優先在南區推動，過去一段時間，他也完成了許多重要建設，未來也會以更大的決心與擔當，持續帶領南區前進，打造更加進步、宜居的臺南。

林俊憲立委也細數他在南區爭取與推動的各項建設；在交通建設方面，向中央爭取台86快速道路 3 億元改善工程，目前已推進至大潭交流道，預計明年中完工；同時也爭取 1.45 億元經費打通永成路至濱海公路，並完成喜樹地區多項道路銜接與拓寬工程；今年核定的喜樹路拓寬案也即將動工，可有效提升南區交通便利性；另市區停車空間不足也是市民及觀光的重要問題，他爭取2.3 億元前瞻經費於水萍塭公園興建地下停車場，另爭取4700萬元推動西門健康停 22 立體停車場，紓解金華路、夏林路、永華路及藍晒圖周邊的停車壓力。

林俊憲立委強調，南區是他從小長大的地方，希望以建設回饋鄉親，在教育建設方面，他為南區7所國小爭取7.3億元，用於改善操場、跑道、遊戲場及廁所等設施，並協助南寧高中推動通學步道工程，同時也推動多項社會住宅計畫，包括斥資38億元打造665戶的清水路社宅「鯤鯓安居」，以及投入13億元興建300戶的「開南安居」；他也宣布未來將以推動婚育宅2500戶為目標，只要養育學齡前子女，即可減免社宅租金：養育一名子女可全年減免一個月租金，並提供育兒安全設施補助3000元。

林俊憲立委說，現階段的臺南要發展，需從照顧老人、小孩與年輕人開始，打造更宜居的環境，才能推動整體城市進步，他提出的市政藍圖都經過多次討論，也承諾會努力兌現，會持續推動地方建設，提升臺南宜居環境，減輕養小孩的負擔，鼓勵青年留在家鄉，同時讓長者在城市中安心生活。