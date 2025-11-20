立委林俊憲提青年好成家三方案 主打婚育房及社宅租金減免與育兒補助加碼

取下屆臺南市長黨內初選提名的立法委員林俊憲提出「青年好成家三方案」，主打千戶婚育宅、社宅租金減免、育兒安全措施補助加碼三大政策。（記者李嘉祥攝）

爭取下屆臺南市長黨內初選提名的立法委員林俊憲20日再度舉行政策發布會，提出「青年好成家三方案」，鎖定臺南青年、婚育中的家庭與準父母，主打千戶婚育宅、社宅租金減免、育兒安全措施補助加碼三大政策，強調要把臺南打造為「青年最願意留下打拼，成家立業的城市」。

林俊憲立委表示，隨著台積電設廠、美商應材、美光等國際大廠進駐，青年南漂臺南就業已成趨勢，對年輕人來說，一個安全、負擔得起的家，是踏入婚姻與育兒的第一步，他提出從婚育宅、租金減免到育兒安全設施補助，包括之前照顧孕婦、托育補助及國中小免費營養午餐等政策，都是為了打造一個能讓青年放心打拚、安心成家的臺南。

林俊憲立委提出的「青年好成家三方案」中，首項是「2500戶婚育宅」。他指出：內政部9月推出婚育宅政策，中央社宅將保留20%作為婚育家庭優先入住，最長可住滿12 年，條件包含兩年內結婚的新人、育有0至6歲子女、或懷孕中的準父母，他主張在臺南擴大到2500戶婚育宅，提升社宅量能，中央地方雙軌並行，補足青年成家所需。

第二項是「租金減免」政策，林俊憲立委說，目前臺南移入人口以青年為主，多為因工作遷入，他主張只要育有學齡前子女，自入住社宅起每年減免1個月租金，並持續整個租約，例如入住3年期社宅、育一胎等於每年只繳11個月；育2胎等於每年只繳10個月，青年勇敢踏入婚姻與育兒，政府就要支持，給出最實在的政策，而降低居住負擔就是最實在的少子化對策。

第三項是「育兒安全設施補助加碼」，林俊憲立委指出，目前中央針對包租代管戶提供每年6000元的育兒安全設施補助，他主張臺南每年加碼3000元，不限社宅、不限自宅或租屋，全市家庭均可憑媽媽手冊或寶寶手冊申請，補助項目包含防墜、防撞、防燙等安全設施，不只保護幼童安全，也減輕新手家庭準備新家的負擔。

林俊憲立委強調，只要青年願意在臺南成家，就會用最大的力量相挺，政府必須提供讓青年得以安心生活的環境，使社宅成為可長住的選項，當青年選擇留在台南、企業才願意在此長期發展，城市的人口結構才有機會改善，為臺南帶來持續的成長動能，城市未來才更繁榮有活力。