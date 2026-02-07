立委林俊憲攜手台灣省會計師公會捐贈白米 為弱勢家庭及社福團體增添溫暖

立委林俊憲攜手台灣省會計師公會舉辦白米捐贈活動，捐助千包白米予弱勢族群與社福團體，也盼拋磚引玉帶動更多力量投入公益。（記者李嘉祥攝）

農曆年前夕暖流不斷，長期投入公益的立法委員林俊憲再度攜手台灣省會計師公會行善，7日於服務處前舉辦白米捐贈活動，總計捐助1000包白米予弱勢族群與社福團體，希望在年關將近之際為更多家庭增添安心與溫暖，也盼拋磚引玉帶動更多力量投入公益。

林俊憲立委表示，對許多人而言，農曆過年是團圓時刻，但對部分家庭來說卻是開銷增加、壓力加重的時候，在此關鍵時間點，將最實際的民生物資送到需要的人手中，是最踏實也最有意義的關懷；他感謝多位里長長期提供供餐據點協助里內弱勢居民，相信這些白米能帶來最實際的幫助。

林俊憲立委強調，一袋袋白米看似平凡，卻承載著許多人對社會的關心與祝福，透過民間團體與在地服務網絡的協助，物資將在年節前陸續送達，讓弱勢家庭在新的一年到來之前，也能感受到社會的關懷，帶著溫暖與安心迎接新年，也感謝台灣省會計師公會多年來持續投入公益，讓善的力量一年一年累積，從未間斷，還有議員林依婷、周嘉韋、蔡筱薇以及議長邱莉莉、沈震東議員服務團隊等人共襄盛舉，共同投入愛心活動。

台灣省會計師公會理事長蔡家龍指出，會計師公會是專業團體，始終秉持「取之於社會、用之於社會」信念，多年來持續捐贈白米，希望在專業之外為社會多盡心力，也透過與林俊憲委員及地方服務網絡合作，希望讓會員募集的愛心能真正送達需要的角落，發揮最實質的幫助。