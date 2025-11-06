立委林俊憲端營養午餐免費及週週二果二乳政策牛肉 讓學生吃飽學好更有競爭力

立委林俊憲於副議長林志展等多名議員陪同下端營養午餐免費、週週二果二乳政策牛肉，要讓學生吃飽學好，更有競爭力。（記者李嘉祥攝）

積極爭取爭取民進黨臺南市長初選提名的立委林俊憲持續端出政策牛肉，6日於服務處記者會，提出國中小營養午餐全面免費、「班班有牛奶」升級「二果二乳」等政策主張，希望讓每個孩子讀冊免錢、吃飯免錢、喝牛奶免錢，在學校能吃得飽、學得好、未來更有競爭力，打造教育福利最完整的臺南；南市副議長林志展及市議員朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、郭鴻儀、李啟維、林依婷、沈震東等均出席力挺。

林俊憲立委表示，南市6至15歲學生約13.3萬人，雖已全面免學雜費，但家長每月仍需負擔750至950元午餐費，一學期支出逾4000元，對許多家庭而言仍是負擔；推動午餐全面免費不僅能減輕家長壓力，更讓孩子健康成長、均衡飲食，臺南擁有全國比例最高、達94%的中央廚房供餐體系，能有效控制成本，具備實施的條件，他希望讓讓學校不只是學習的地方，更是照顧孩子的第二個家，確保每位學生都能在校園裡吃得營養又安心。

林俊憲立委指出，臺南市於賴清德總統擔任市長時期推動「週週喝牛奶」政策，於黃偉哲市長任內升級為「二果一乳」，成為六都唯一每週提供兩次水果、一份牛奶的城市；受財劃法影響補助取消後，許多孩子少了一瓶牛奶，他主張全面升級為「二果二乳」，讓孩子能「週週補鈣不間斷」，尤其臺南是酪農重鎮，柳營區更是全台四大酪農區之一，推動這項政策不僅守護孩子健康，也更能支持本地農業，是兼顧孩子成長需求、農業永續的多贏政策

林俊憲立委強調，教育是最好的投資，除肯定現任黃偉哲市長在教育政策上的努力，延續從賴清德市長以來的良好基礎，讓臺南在學生照顧走在全國前端，未來他也會在此基礎上更進一步推動教育再升級，打造「全國教育第一品牌的臺南」，成為一座以孩子為榮、以教育為本的城市，讓家長不再為學費煩惱，孩子能專心學習、健康成長。