立委林俊憲辦懷舊音樂暨反詐騙宣導 邀市民聽老歌學防詐知識

▲立委林俊憲與南市議長邱莉莉、立委賴惠員及林宜瑾合作辦理三場懷舊音樂暨反詐騙宣導，邀市民來聽老歌學防詐知識。（記者李嘉祥攝）

為讓防詐觀念更貼近生活、深入人心，立委林俊憲與臺南市議會議長邱莉莉、立委賴惠員及林宜瑾合作，分別於北區成德里活動中心、白河店仔口福安宮與永康大灣廣護宮登場一連舉辦三場「懷舊音樂暨反詐騙宣導活動」，結合音樂、戲劇與宣導，讓民眾在輕鬆氛圍中學習識詐、遠離受騙。林俊憲立委表示，活動最終場預定11月9日上午10點在灣裡活動中心舉辦，原班人馬再次登場，邀請市民來聽老歌、學防詐。

此場懷舊音樂反詐騙宣導活動邀知名歌手方順吉演唱多首經典老歌，帶領觀眾回味雋永旋律；並由演員洪喻蕎、林玉紫、林奕妘帶來反詐騙行動劇，以生活化場景演繹「假投資、假檢警、假交友」等詐騙手法；市議員周嘉韋、沈震東、蔡筱薇、朱正軒、黃肇輝、楊中成、李宗翰、王宣貿、沈家鳳均出席共襄盛舉；現場民眾隨著音樂輕聲合唱，專注觀看行動劇橋段，氣氛熱烈又溫馨。

林俊憲立委表示，詐騙手法不斷翻新，從電話、簡訊到社群平台，無孔不入，打擊詐騙不能只靠政府單位，而是需要全民一起動起來，希望透過寓教於樂方式，讓民眾在歡笑與音樂中自然吸收防詐觀念，並在生活中紮根，讓市民「守住荷包，也守住幸福」。

林俊憲立委強調，詐騙手法不斷翻新，從電話、簡訊、網路投資到社群交友，無一不在威脅民眾的財產安全，未來將持續結合警方、社區、學校與地方團體力量，建立更全面的防詐網絡，透過宣導、通報與教育三管齊下，讓詐騙無所遁形，讓全民都有識詐、防詐、拒詐的能力。