立委林俊憲邀六河局會勘學甲排水 爭取規劃經費納入中央治水計畫

立委林俊憲邀六河局、南市水利局及市議員謝舒凡議員團隊會勘學甲排水、瓦寮排水及北學甲排水等三處重點排水系統。（記者李嘉祥攝）

因應極端氣候帶來強降雨挑戰，為守護溪北地區防汛安全，立法委員林俊憲18日邀經濟部水利署第六河川局、臺南市政府水利局及市議員謝舒凡議員服務團隊實地會勘學甲排水、瓦寮排水及北學甲排水等三處重點排水系統，聽取相關單位簡報瞭解現況與改善方案；粗估整治規劃經費約6億元，將提案納入中央4年1000億治水計劃中。

林俊憲立委表示，治水不能總是等災害發生才補救，需提前部署、整體規劃，學甲地區地勢低平，部分區域甚至低於海平面，長期以來只要遇到短時強降雨，易出現積淹水風險；此次會勘顯示，三處排水系統仍有部分渠段未達保護標準，亟需透過河道疏浚、拓寬與堤岸加高等工程，系統性提升通洪能力，確保居民生命財產安全。

林俊憲也肯定水利局提出的整體改善構想，搭配抽水站建設與都市排水系統銜接，才能發揮最大防汛效益，另也關注目前已推動中的北學甲排水治理工程，要求務必如期於汛期前完成，讓學甲市區民眾能實際感受到改善成果。

林俊憲立委指出，從治水、防災此類攸關市民生命財產安全的基礎建設最能看出一座城市是否具備前瞻視野與進步決心，而治水更是城市治理能力展現；從溪北到溪南、從都市到農村，大臺南需要一套長遠、穩健且具前瞻性的治水藍圖，才能面對未來氣候變遷帶來的挑戰，中央與地方需持續攜手，提前完成規劃、爭取經費、分期推動。

林俊憲也感謝市議員謝舒凡長期關注學甲區排水議題，持續在議會與地方為治水工程奔走發聲，讓中央與地方能夠攜手合作，推動規劃落實，並強調投入市長初選後，將以超前部署治水策略，打造更安全、有韌性、也更值得市民信賴的未來