立委林俊憲邀紙風車佳里開演 精彩演出陪孩子用夢想環遊世界

▲立委林俊憲邀紙風車至佳里區演出，以精彩演出陪孩子用夢想環遊世界。（記者李嘉祥攝）

立委林俊憲連續多年邀請紙風車劇團於聖誕前夕帶來演出，今年再度與臺南市議員蔡蘇秋金合作，邀請紙風車到佳里區演出經典劇碼「巫頂環遊世界」，吸引眾多爸媽帶著小朋友來看戲，現場氣氛熱絡、笑聲不斷，在歡笑聲中共度一個難忘溫馨午後。

紙風車劇團「巫頂環遊世界」劇碼以豐富想像力、鮮明角色設定與高度互動表演形式，帶領大小朋友展開充滿創意的冒險旅程，演出過程中小朋友全神貫注投入劇情，隨著角色的喜怒哀樂歡呼、鼓掌，在歡笑中感受戲劇的魅力，戲末的水族動物大汽球互動時刻更是歡笑聲不斷。

林俊憲立委親切的向大小朋友打招呼，團隊也準備了多樣可愛的小氣球、糖果及星星手燈與民眾互動，增添活動溫馨氛圍；立委郭國文、林宜瑾，市議員蔡蘇秋金、謝舒凡、陳秋宏，佳里區南勢里里長黃進福慈也到場同樂。

林俊憲立委表示，他長期關注親子等相關議題，能讓大小朋友從頭到尾笑聲不斷、自然投入其中的劇團唯有紙風車，因此他每年都會在聖誕節前夕固定邀請紙風車到臺南演出，希望透過長期穩定的文化行動為孩子築夢，也讓親子在聖誕歲末時節留下歡樂的美好回憶；今年很難得將紙風車邀請到佳里區演出，精彩表演相信能讓親子不虛此行。

蔡蘇秋金議員說，看到眾多家庭齊聚一堂共享戲劇與歡樂令人感動，未來也會持續與林俊憲合作舉辦更多親子活動，陪伴孩子快樂成長。