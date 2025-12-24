立委林俊憲邀黨籍議員站路口展現團結桶箍精神，全力爭取市長黨內初選支持。（記者李嘉祥攝）

為展現黨內團結及深化與市民互動，立法委員林俊憲主動邀集多位黨籍市議員，於臺南市重要路口站路口向市民揮手致意，爭取支持與認同。

林俊憲立委表示，「桶箍精神」象徵團隊中每一位議員都同樣重要，缺一不可，面對臺南未來的城市競爭與發展挑戰，黨內更需要放下歧見、凝聚共識，才能贏得市民信任與支持；站路口並非形式，而是以最直接方式傾聽民意，透過與市民近距離互動，不僅讓鄉親看見團隊的行動力，也展現民進黨願意走入街頭、貼近民意的態度。

林俊憲立委也感謝多位黨籍議員不分區域共同參與行動，展現黨內互相扶持、共同承擔精神，強調距離黨內市長初選僅剩不到20天的時間，面對已經整合的國民黨，關鍵時刻民進黨唯有團結才能走得更遠，只有他能整合民進黨立委、23席民進黨團及黨外議員，延續賴清德、黃偉哲的市政理念，打贏明年2026年的市長大選，強調未來會持續以團隊合作方式整合中央與地方力量，為臺南爭取更多建設與資源，讓城市持續進步，也拜託鄉親電話民調唯一支持。