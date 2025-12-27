立委林倩綺籲設未來帳戶投資下一代 且讓憲政制度正常運作

立委林倩綺在立法院國是論壇時，呼籲以制度回應孩子與青年的需求，讓支持下一代的理念落實，讓憲政體制正常運作。（圖/林倩綺立委服務處提供）

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】國民黨不分區立委林倩綺26日在立法院國是論壇時，談到兩件看似不同，却是緊密相連的議題，林倩綺委員表示，「為下一代打造長期制度的 『台灣未來帳戶』」、「青年基本法」與「近期的憲政僵局」看似不同、其實緊密相連，立法院持續以制度回應孩子與青年的需求，讓支持下一代的理念落實。但，好政策，更需要正常運作的憲政體制才能正常運轉。

林倩綺立委指出，台灣未來帳戶，是投資孩子的長期制度，少子化不是一次性補貼能解決的問題，而是需要國家用制度陪伴家庭。由政府在孩子出生時投入基礎資本，長期投資、集中管理，成年後用於教育、職涯等。不只是補貼現在，而是撐住未來，保障青年公民權、加強經濟扶助。

林立委說，立法院也三讀通過《青年基本法》，將18歲公民權入法，並設置新台幣100億元的青年發展基金，成立基金管理會，並明定專家學者與青年代表須占二分之一以上，確保資源真正用在青年。從青年基本法、青年發展基金，到台灣未來帳戶，這是一條明確的方向：立法院持續以制度回應孩子與青年的需求，讓支持下一代的理念落實。

「好政策，需要正常運作的憲政體制」林倩綺立委強調，當立法院三讀通過的法律，在覆議失敗後被行政院「不副署」、總統「不公布」，直接讓法律空轉，受害的不只是某一個法案，而是整個民主決策機制！過去被卡的是財劃法、軍公教警消相關法案，未來帳戶也可能成為下一個受害者。立法院今天已正式表決啟動彈劾程序，為了讓制度回到正軌，讓民生政策不再被行政消極不作為所架空。顧民生，不只需要好政策，顧民生，更要確保憲法義務被履行、制度能正常運轉！