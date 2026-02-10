立委林岱樺全力相挺 蔡昌達完成黨內初選登記

立委林岱樺（左一）力挺蔡昌達（左二）參加黨內市議員初選登記。（記者吳門鍵攝）

記者吳門鍵／高雄報導

民進黨高雄市大寮、林園區市議員參選人蔡昌達，十日在立委林岱樺、市議員黃飛鳳、張漢忠等人陪同下，前往民進黨高雄市黨部完成黨內初選登記，並與黨部主委黃文益一同舉杯象徵祝賀的「當選茶」，展現參選信心與團結氣勢。

蔡昌達現場懇請鄉親，在三月二日至四月十日接獲電話民調時，能夠明確表達「唯一支持」的立場，讓長期深耕地方的聲音被聽見。

蔡昌達表示，這次初選是人生中重要且關鍵的一役，回顧一路走來，特別感謝立委林岱樺在選情艱困之際勇敢站出來力挺，這份情義始終銘記在心。

蔡昌達指出，儘管歷經兩屆市議員選舉空窗期，自己始終沒有離開大寮、林園，持續走入基層、傾聽民意，關心地方建設與鄉親需求，盼能順利通過黨內初選，再次獲得鄉親託付，繼續為地方打拚。

立委林岱樺表示，蔡昌達出身在地，長期深耕基層，對地方大小事瞭若指掌，是最了解大寮、林園需求的候選人。她也分享自身政治生涯中的挫敗經驗，指出重新站起來需要極大的勇氣與韌性，並提到自己在長達八年的空窗期間，仍持續關心地方發展，因此對蔡昌達多年來默默付出的服務精神格外感動。

林岱樺直言，自己與大寮、林園「血脈相連、情感共生」，此次初選因參選人數眾多、競爭激烈，更需要在地團結、突破重圍，懇請鄉親在電話民調中唯一支持蔡昌達，讓真正了解地方、願意為地方付出的人有機會出頭天。