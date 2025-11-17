立委林岱樺助理費案再開庭 被指「人頭助理」弟媳出庭否認：都有實際工作

林岱樺助理費案今日再度開庭，被控人頭助理的王姓弟媳否認虛報薪資，強調都有實際工作。鏡週刊提供

民進黨立委林岱樺遭控長期以人頭方式詐領助理費、加班費，涉案金額近1500萬元，高雄地院今日再次召開準備程序。檢方指認的「人頭助理」、林岱樺王姓弟媳再度到庭，面對外界質疑，王女堅決否認，強調自己「確實在服務處有工作」，沒有任何虛報情事。

根據檢方起訴內容，整起案件可追溯至2011年。林岱樺的父親林三郎（已過世、檢方不起訴）遭控示意家族成員開設帳戶，由已過世的駱姓表哥及王姓弟媳名義擔任公費助理，但實際帳戶由林岱樺胞弟林岱融掌控；檢方認為，林岱樺以此方式向立法院申報助理費，藉由「報好報滿」獲利，10多年共請領約1496萬元。

其中，王姓弟媳的薪資最受外界矚目。她在擔任公費助理期間，月薪最高達21萬元，多次調升或下修。檢方調查時指出，她難以說明工作內容，薪資也遠超立委本人待遇，因此認定她屬於「掛名助理」；此外，檢方也指控辦公室要求助理加班費必須「回捐」，相關加班費浮報金額約22萬元。

不過王女今日在庭上強調，她有實際在服務處協助業務，薪資與工作內容並非不相符，也從未虛報。針對檢方提出薪資帳戶內的款項遭領出後，用於繳稅、購車等私人開銷，她表示這些大型支出的確經過她同意，但至於是否有員工依林岱融指示提領現金，她表示「不清楚」。

承審法官陳川傑在庭上整理案件核心爭點，包括：1、王姓弟媳是否為掛名助理？2、林岱樺是否曾指示黃姓會計提領款項？3、黃姓會計是否依林三郎或林岱樺指示代填聘書？4、薪資申報是否有不實？上述爭議將在後續審理中由檢辯雙方進一步釐清。

此案已歷經多次開庭。林岱樺本人於10月底出庭接受準備程序，法院今日結束後，也敲定下一次準備庭將在12月初續行。



