立委林思銘31日發布退出中國國民黨新竹縣長初選聲明

立委林思銘（右一）強調，為國民黨團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路，因此選擇退出黨內初選。（記者彭新茹翻攝）

記者彭新茹／新竹報導

立委林思銘在退出中國國民黨新竹縣長初選聲明中指出，近期他內心充滿憂慮，距離國民黨新竹縣長黨內初選尚有一段時間，但黨內已逐漸出現互打的分裂氛圍。不僅無助於競爭，只會加深裂痕、削弱士氣，最終受傷的，不只是某一位候選人，更是整個國民黨的團結士氣，進而影響新竹縣在二０二六年的勝選前景。

林思銘強調，他深信一句話「團結未必保證勝選；但不團結，一定無法勝選。」這不只是簡單的一句口號，而是政治現實，更是我們共同必須承擔的責任。然而，眼見現在初選造成內耗升溫、同志互打。基層憂心忡忡，深知若任由對立持續擴大，最終只會讓支持者失望，讓對手得利。因此，基於團結、基於大局、基於國民黨勝選的整體考量，他必須做出一個艱難、且對支持的鄉親朋友負責任的決定。成功不必在我，但成功一定有我。這不是退縮，不是妥協，不是屈服於任何壓力，而是因為始終堅信，團結和諧比個人重要，勝選比位置重要，國民黨比個人更重要。

廣告 廣告

因此，林思銘以最真誠的態度鄭重宣示退出二０二六新竹縣長中國國民黨黨內初選；退選之後，將全力支持黨所提名的縣長候選人；不論最終由誰代表中國國民黨出戰，都會站在最前線，與所有同志並肩作戰，共同捍衛新竹縣，爭取最後勝利。

林思銘也誠摯呼籲所有參與初選的同志，以提出新新竹縣的治理願景贏得民心，以智慧處理分歧，為國民黨的團結勝選走出一條最有力量、也最有希望的道路。我們必須攜手一致，為新竹縣的未來，為國民黨的責任，共同努力、共同承擔、贏得勝利。