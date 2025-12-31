立委林沛祥臉書發「13道光芒」國旗照 本人回應了！
總統賴清德親自照開記者會宣布的1.25兆「國防特別條例預算」，在立法院成為朝野攻防的重要議題，立委林沛祥對此在針對相關議題在臉書發文，並且附上一張與國旗的合照，想要呈現自己的愛國情操，沒想到卻被網友抓包，國旗不但AI生成，而且還是白日的部分竟然出現13道光芒。對此林沛祥也坦承錯誤。
林沛祥臉書列出4大重點
林沛祥的臉書發文列出4大項重點，分別是支持合理的國防預算、預算應有實質內容而非空白支票、國防不只是在買武器還有「人」、問題不只在預算更在執政的態度。
1.當然支持國防，也支持合理的國防預算
林沛祥表示，對預算提出疑問、要求說明，本來就是民主國家該有的正常程序。因此，我們要求總統到立法院進行國情報告，向 2300 萬人民清楚說明——這一筆 1.25 兆的國防特別預算，到底要做什麼、解決什麼問題。
2.應有實質內容而非空白支票
僅僅兩張A4紙，就要立法院通過這項「不明不白」的特別預算。而且這還不包含，每年本來就編列、將近 9,000 億元 的國防年度預算。這不是嚴謹的預算審查，而是要立法院違法亂紀。
3.國防不只武器更是在「人」
今年6月，立法院已經通過《軍人待遇條例》修正案，替軍人加薪。法律已經通過，行政院卻選擇不編列預算、不公佈已立法三讀的制度。一邊不願意改善軍人的待遇與保障；一邊卻不斷加碼軍購，最後還是要軍人上戰場，就像是「既要馬兒跑，卻不給馬兒吃草」。
4.問題不只預算更在執政態度
面對質疑，賴清德總統選擇不溝通，不斷對在野黨扣紅帽子、貼標籤，把依法監督預算，說成是在扯台灣國防的後腿，展現出執政的傲慢，而不是負責。這樣的作法，只會製造對立、撕裂社會而已。
網友討論聚焦13道光芒國旗
但是因為林沛祥的臉書國旗照片發了一張13道光芒的照片，導致網友討論的重點幾乎都著重在國旗出包上。網友表示，「換了照片，但是不要偷刪留言哦」、「我來朝聖連國旗都要用AI的立委」、「真的耶，有13個光芒，這個國旗是P上去的，還是錯的」、「貴黨連國旗都可以畫錯，可以感受到你們的愛國情懷」、「委員是不敢親自跟國旗合照嗎？為何要把國旗P成13芒？怕黨生氣嗎？」
13道光芒國旗已遭刪除
對此林沛祥在臉書下方留言坦承，並且刪除出包的照片，「圖片因製圖作業疏失出現錯誤，經發現後已立即修正並更換，造成困擾，敬請見諒，未來也會更加審慎把關，感謝提醒與指正。」
