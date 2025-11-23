立委楊瓊瓔后里發水果月曆 民眾清晨5點多排隊





立法委員楊瓊瓔23日上午偕同市議員陳本添、邱愛珊、后里鎮安宮主委張純賓等人分送2026年水果月曆給后里鄉親。600份水果月曆印製精美，不到40分鐘就被民眾索取一空。張姓阿伯每年都到場排隊領取，今天清晨5點多就到場排隊，拔得頭籌。

今天台中天氣很不錯，外頭雖仍有點涼意，但可見陽光。楊瓊瓔、陳本添、邱愛珊、后里鎮安宮主委張純賓等人上午8點便在鎮安宮廣場發送水果月曆，索取民眾們排了長長人龍快200公尺。許多民眾見到楊瓊瓔等人士在場親發水果月曆，除紛紛熱情向前要求合影外，也拿起手機拍下楊瓊瓔發放月曆的樣子。楊面對熱情民眾要求合影更是來者不拒。民眾不論是帶上小朋友、或是抱著寵物，通通見者有份。

廣告 廣告

楊瓊瓔表示，發送水果月曆已行之有年，活動除了可提早向民眾拜年外，也可近距離接觸鄉親、與其互動，感覺很好。尤其台灣物產豐饒，水果尤其豐富，包括蓮霧、桶柑、芒果、枇杷、水蜜桃、釋迦、甜柿等水果，都隨著季節的嬗替，呈現各種豐美的滋味，讓人得以大快朵頤，她也希望藉由印製這份精美的台灣水果月曆，讓大家能珍惜台灣這塊美麗的土地。

送月曆之外，楊瓊瓔也不忘針對普發現金擔心出現詐騙案，呼籲鄉親勿將健保卡交給陌生人，以免被冒領。楊瓊瓔說，打詐可謂全民運動，詐騙集團虎視眈眈，日前更傳出有詐騙集團用1千元換健保卡，目的是要用健保卡冒領一萬元，希望民眾勿將健保卡交給陌生人，以免被冒領；政府「不會主動」寄簡訊或Email 通知領錢、登錄，也「不會」打電話要求至ATM或網銀轉帳！接獲可疑訊息，可立即撥打165 反詐騙專線，「愛心反詐騙，大家一起起來。」

更多新聞推薦

● 富岡鐵道藝術生活節 張善政：展現鐵道與花海雙重魅力