立委楊瓊瓔爭經費推動潭子聚興、神岡新庄子、后里風鼓崎各項後續工程 獲中央全力支持





立法院經濟委員會4日上午南下台中神岡區、后里區及潭子區考察農業建設，召委楊瓊瓔力爭中央挹注神岡區新庄子段休憩園道、后里區風鼓崎步道及潭子區聚興社區後續工程經費。針對這三案，農業部農村發展及水土保持署允諾全力支持，並重申風鼓崎二期工程鄰近紫斑蝶遷徙廊道，施工階段務必依循「縮小與減輕擾動、生態補償」原則。多位臺中市議員與里長齊聲表達地方期盼，盼中央早日核定計畫。

立法院經濟委員會4日上午考察神岡區新庄里新庄子段休憩園道及后里區風鼓崎綠美化景觀二期改善工程，由臺中市政府觀光旅遊局簡報說明；潭子區聚興社區休憩場域二期工程及爭取延續第三期工程經費案，則由潭子區公所簡報。

廣告 廣告

潭子區長劉汶軒指出，聚興社區休憩場域環境改善第一期工程1000萬元已完成綠帶園道、休憩設施、入口意象及排水改善等，現正進行第二期工程，面積擴大至1萬984平方公尺，納入森林生態步道、生態蓄水池、洪灌排溝改善清淤加蓋等，總經費1100萬元全由農業部農村發展及水土保持署補助，目前進度76.53％，微幅超前，預計明年1月13日完工。第三期工程將延續擴充，包括人行步道串聯、景觀照明、植栽優化等，預估經費1100萬元。

臺中市政府觀光旅遊局提出神岡區新庄子段休憩園道第一期工程，主秘廖偉志指出，以早年水圳文化象徵「水管」與守護意象「貓頭鷹」為主題，串聯文化裝置藝術、休憩廊道與導覽解說系統，總經費約980萬元；第二期工程則規畫挑水古道、古井區與軍事倉儲空間的環境營造，並搭配觀景平台鋼構階梯銜接古道系統，經費預估1600萬元。

至於后里區風鼓崎第一期工程400萬元，已完成160公尺步道，廖偉志說明，風鼓崎二期預算達3000萬元，將接續施作400公尺景觀步道、誘蝶植栽與眺景平台，預計明年3月前完成規畫設計，下半年發包施作。后里區公所區長賴同一表示，風鼓崎步道擁有絕佳視野，可遠眺火炎山連峰景致，周邊尚有觀音山、鳳凰山步道串聯潛力，未來可望分流后豐鐵馬道外溢遊客，成為山線觀光新興熱點。

農業部農村發展及水土保持署署長陳俊言讚賞聚興一期工程「留樹即留蔭」理念，也允諾支持后里、神岡及潭子等三案經費；陳俊言也提醒風鼓崎工程鄰近紫斑蝶遷徙路線，施工期間應以生態工法避免擾動。

楊瓊瓔表示，中央推動農村與休憩建設多年，地方要的不只是單點更新，而是整體串聯，像是聚興社區一、二期計畫，實現「留樹留蔭」，三期完成更為圓滿；新庄子段休憩園道以水管、貓頭鷹及荔枝樹等意象融入民眾日常行走的風景，而風鼓崎步道則朝「生態就是景觀」方向打造，吸引遊客走進山林、親近生態。

更多新聞推薦

● 川普簽《台灣保證實施法案》國台辦批干涉中國內政 外交部嚴正駁斥