立委楊瓊瓔賀年看板亮相 讓台中幸福健康好運加馬

立委楊瓊瓔推出「馬年行大運」賀年看板，與台中市長盧秀燕同框。





立法委員楊瓊瓔今日推出「馬年行大運」戶外看板，與台中市長盧秀燕同框。設計融合年節吉祥語與台中在地色彩，展現「台中味、幸福感」。團隊採用「大紅×霧金」主色，象徵熱情與繁榮；金色橫幅如「金榜」與「春聯橫批」，強調「馬年行大運」主題。對稱彩馬、花卉、雲紋、圓幣，寓意城市前行、產業興旺、家戶平安。背景放射光束呈現「日出中台灣」意象，增添新年動感。

多年來，楊瓊瓔一直扮演最佳支援前線的角色，從副市長到立委都努力協助台中爭取建設、預算，與盧秀燕市長攜手推動台中重大建設，包括捷運藍線、橘線規劃、長照資源擴充及中科科技走廊發展。楊瓊瓔積極爭取中央預算，盧秀燕落實地方執行，讓交通、醫療、產業政策無縫接軌，造福市民。這種分工合作，展現市政與立法高度協調，提升台中競爭力。

廣告 廣告

盧秀燕市長多次公開肯定楊瓊瓔在立法院為台中發聲，特別在交通建設、社會福利及產業升級等議題，楊瓊瓔的專業與行動力深受市府團隊讚賞。盧市長表示：「楊委員是台中市的重要夥伴，無論在中央或地方，始終以市民福祉為優先，推動台中向前。」這份肯定不僅是對楊瓊瓔努力的認證，也象徵市府與立委攜手合作的典範。

楊瓊瓔表示，城市建設重在可驗證的里程碑。她將督促中央與市府協力，預算透明、工程進度定期公開，落實「用數據說話、以績效負責」。她也會深入社區，傾聽基層需求，讓政策貼近民意。針對治安、空汙與公共環境，主張強化科技偵蒐、夜間巡守及熱區清潔，並與社區、學校、企業共創安全友善生活圈。

楊瓊瓔強調，近期已表達願依中國國民黨民主機制，投入台中市長黨內初選。大家都很關注他和江啟臣副院長的初選競爭，作為國民黨黨員和台中資深民意代表，一定尊重制度、接受市民檢驗，她表示兩人的目標一致都是要「讓台中更好」。她提出三大方向：交通成為幸福引擎——加速捷運藍線、橘線及綠線延伸、公車準點，打造完整交通運輸系統；健康城市升級——強化長照、社區醫療、學校健康促進，推動運動場館翻新與綠地普及；產業與人才雙循環——以中科、大肚山科技走廊、精密機械、電動車供應鏈為核心，鏈結大學與職訓，讓青年留在台中、成就台中。

楊瓊瓔期盼馬年能與市長共同守護長者健康、孩童平安、青年展翅、企業興隆，讓每個家庭邁向更美好未來。楊瓊瓔說：「幸福、健康、台中好運加馬。」是她的行動承諾——把民意化為建設，讓幸福在台中持續發生。

更多新聞推薦

● 鐵路地下化進度落後怪張善政？ 桃市府酸：民進黨不讓范雲認養桃園是對的