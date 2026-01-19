立委比政府大？在野黨竟想「自提」1.25兆軍購案 慘遭顧立雄狠打臉
即時中心／高睿鴻報導
朝野政黨近日為「1.25兆軍購特別條例」吵得不可開交，連軍售、商售的各自佔比，都成為輿論戰場。另一方面，在野黨也揚言「自提」1.25兆軍購版本、與中央政府規劃的軍購藍圖分庭抗禮，進一步加劇對立態勢。國防部長顧立雄今（19）早受訪時回應，國防部擬定的條例，都是依據我方作戰需求、以及因應敵情設計，因此他說：「我們還是希望，若朝野政黨有任何意見，直接針對此條例討論、修正就可以了，沒有自提版本的必要性」。
針對中央提出的軍購條例，在野黨近日持續猛攻，甚至揚言自提版本。就連採購模式究竟該採軍售、商售，各方勢力都爭吵不休；若選擇軍售，外界質疑其他國家有「遲不交貨」先例，但假設改採商售，又有人抨擊「肥了軍火商」、政府缺乏商業談判人才等。
不過顧立雄強調，關於軍購的具體項目，直到美方知會國會之前，國防部都還無法公開；也因此，今（19）天來到國會，希望先進行機密專報。他直言，照理來說應該要等付委後、由委員會安排這樣的行程；但因為軍購條例不斷被擋、遲遲無法付委，所以顧立雄說，只能先商託召委王定宇，協助促成朝野進行溝通，由國防部安排此機密專報。他表示，藉這機會，就能向委員提供一份較詳盡的報告、說明機密內容。
國防部長顧立雄。（圖／民視新聞）
但他重申說，還是希望本案能盡速付委，且事實上，自己已經請了很多國防部同仁，陸續找上多名委員溝通；但若想要更詳細討論，只能繼續希望後續以付委的方式進委員會、並先在今天安排專報。顧立雄表示，付委之後，若相關條例有任何問題，都可以在程序內處理。
至於軍售及商售的爭議，顧立雄首先解釋說，兩者的程序都不一樣，軍購是「政府對政府」，我方根據研判後提出需求、與美方磋商、經美方同意後，再等對方知會國會；至於商售程序，則是按照國內相關規定，要先進行商情調查，政府將組織專案團隊、依照《政府採購法》審定相關的招標文件及內容、制定相關罰則等，兩者可說相當不同。
但至於兩者各佔多少比例？顧立雄強調，此條例到現在根本都還沒付委、也尚未通過，仍得先看立法院，最終為此條例留下多少金額、給多少預算；「我們才能根據獲付的預算內容，分別安排軍購、商購的部分」，他說。
