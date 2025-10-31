立委民團聯手 籲全民參與讓AED救命地圖更精準

（中央社記者林敬殷台北31日電）台灣在AED佈建密度已達全球第2名，民進黨立委黃捷、蘇巧慧今天與立法院厚生會等民間社團舉行記者會，號召全民一起參與AED圖資精準化行動，讓AED更容易被找到，挽救更多寶貴的生命。

黃捷、蘇巧慧上午在立法院與立法院厚生會全民CPR急救賦能委員會、台灣愛陌生安全推廣協會、財團法人開放文化基金會舉行「Taiwan AED Google Maps 全民建置行動起跑」記者會。

身兼立法院厚生會全民CPR急救賦能委員會召集人的黃捷表示，台灣推動自動體外心臟電擊去顫器（Automated External Defibrillator，AED）從2013年開始，目前的密佈程度已是世界第2名，接下來是讓有需要的民眾在第一時間找到AED，並邀請全民共同響應，一起把Google精準率提高，小小的舉動，使得每個人都有急救賦能的機會。

廣告 廣告

蘇巧慧說，厚生會推廣AED不遺餘力，快速佈建下，台灣的AED密佈程度已經達到全球第2名，是非常了不起的成就。她感謝眾多企業提供善心善舉，讓器材更完備，充分佈建到每個地方，既然東西有了，接下來的第二步就要讓大家知道在哪裡，這樣才會更好用，這需要民眾共同參與，成為小幫手、校正者，讓圖資更精準化，讓AED用的好，用的準。

愛陌生安全推廣協會創辦人陳治圩表示，病患從倒下的那一刻開始，每一分鐘都收關生死。如果能在1分鐘內開始CPR、3分鐘內使用AED，病患將有高達95%的機率康復出院。透過精準圖資與公民回報，他希望讓AED真正成為人人可及、處處可用的救命科技。

陳治圩說，「Taiwan AED Google Map全民建置行動」是透過串接政府開放資料，結合民間社群力量，建立更完整、準確且易於使用的AED地圖。民眾只需下載「Google AED Map 工具包」，即可查詢自家附近AED位置，若發現資料異常，可透過「聽見AED」Line@回報，由愛陌生協會、開放文化基金會協助檢視統整後的資料，進行優先次序盤查，最終將應修正的點位資料提交衛福部，透過階段修正，形成滾動更新機制，逐步精準化台灣的AED圖資系統。

台大醫院雲林分院院長馬惠明表示，公共場所AED普及與資訊透明，對提升社區的急救成功率至關重要。從醫療救護角度來看，AED是最平民化的救命科技，讓沒有醫學背景的人，也能在第一時間發揮急救生命之鏈的關鍵價值。這次行動讓所有人看見政府、醫界與公民社群的合作力量。（編輯：楊凱翔）1141031