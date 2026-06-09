立委民團辦座談會 關注數位落差與營養午餐議題

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（中央社記者王揚宇台北9日電）民進黨立委張雅琳等人今天與家長團體召開聯合座談會，討論如何透過政策縮短AI時代的數位落差，以及關注營養午餐、教師人力與待遇等議題，希望中央、地方一起協助家長解決問題，讓孩子可以越來越好。

其中關於校園濫訴爭議，受邀出席座談會的教育部次長張廖萬堅提到，校事會議新制上路後，包括大小案分流、匿名投訴不受理等配套措施下，確實讓投訴降低，與去年相比，進入校事會議的投訴案件大概只剩2成左右。

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民進黨立委張雅琳、吳思瑤、范雲、吳沛憶、沈伯洋與台北市國小學生家長會聯合會今天在立法院召開座談會，討論如何透過政策縮短AI時代的數位落差、融合教育現場最需要哪些支持與資源、免費營養午餐是否有機會由中央統籌推動、如何提升教師留任意願並穩定教育品質等，與會家長也關心學生通學環境等議題。

張雅琳提到，如何改善兒少通學環境，一直是她關注的議題之一，而各界可以看到總統賴清德提出的「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項措施，不僅有補助，還有家庭支持，希望支持家長在生活、照顧孩子上更有餘裕。此外，現在除有產檢假、陪產檢等假，她也有向勞動部反映，生產準備假也非常重要。

沈伯洋表示，關於AI落差部分，他認為對於剛要起步學習的人，第一個要講究的就是平等，讓每個人都可以使用，因此在小學階段，應該由學校採購，然後在課堂使用，讓學生在學校教育上可以接觸到最新的AI操作，也要了解不同的數據庫、演算法、免費與付費的差異等。

沈伯洋也說，如何讓老師願意留下來，以發生爭執或衝突為例，有時候是老師跟家長或是老師跟學生等起衝突，他認為可交由第三方協調機制，交給專業解決。

張廖萬堅指出，教育部非常重視AI議題，今年啟動「AI人才方舟計畫」，4年預計投入新台幣117億多元，國教院也有公布教師有關AI使用指引。另外，各縣市教師諮商輔導的支持系統，目前都已建立，教育部會繼續督促。

此外，張廖萬堅說，立委關心教師待遇，近年不管是鐘點費還是導師費都有提升，各界關心是否大幅提高教師待遇議題，這部分雖然不是教育部的職權，但教育部極力主張，也與行政院反映，而行政院正在努力，應該今年7月會有明確回應。

至於營養午餐部分，教育部代表提到，學校午餐屬於地方自治項目，站在品質把關的角色上，教育部會依照現有制度，督導地方政府落實相關業務。（編輯：蘇龍麒）1150609