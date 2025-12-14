立委沈伯洋帶女兒散步遭強光照射！狂男質疑「你為什麼做網軍？」落網送辦

林姓男子這個月7日在國家音樂廳巧遇沈伯洋，狂嗆「你為什麼當網軍」。翻攝沈伯洋臉書

民進黨立委沈伯洋本月7日下午帶著女兒前往國家音樂廳觀賞表演，未料表演結束後在附近散步時，竟遭一名男子近距離「強光照射」挑釁，對方不僅拿手機手電筒直照沈與女兒，還連珠炮式質問「為什麼做網軍？」、「不知道自己做什麼壞事嗎？」甚至嗆聲「寧願相信共產黨也不相信你」，場面相當驚險。警方循線追查，涉案男子已落網並移送法辦。

中正第一分局今（14日）說明案情指出，沈伯洋於8日下午向警方報案，指控遭不明男子尾隨、言語挑釁，涉嫌妨害自由與妨害名譽。警方隔日即報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，並調閱國家音樂廳周邊監視器畫面追查。

警方表示，案發當天正值假日，國家音樂廳與中正紀念堂周邊人潮眾多，嫌犯多以徒步移動，增加追查難度。不過警方擴大調閱沿線監視器後，發現該名男子行蹤，並比對其悠遊卡使用紀錄，鎖定45歲林姓男子身分，於本月12日前往其位於台北市中正區的住處通知到案。

據了解，林男到案後供稱，當天是在現場「巧遇」沈伯洋，因不滿近期政治與時事氛圍，情緒失控才上前理論。警方指出，林男除言語挑釁外，還曾以手機對沈的女兒錄影，行為已涉不當。

全案經警詢後，警方依妨害名譽、妨害自由，並涉嫌違反《兒童及少年福利與權益保障法》，將林男移送台北地檢署偵辦。

中正第一分局強調，凡涉及人身安全、妨害自由或名譽案件，警方均依法嚴正處理，也呼籲民眾理性表達意見，切勿因一時情緒觸法，害人又害己。



