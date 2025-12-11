立委沒請助理一樣撥款補助？立法院給答案：看「若干人」有無包括零人

記者詹宜庭／台北報導

立委王義川（右）質詢立法院副秘書長張裕榮（左）。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院司法及法制委員會今（11日）邀請法務部、審計部等單位，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案」進行專題報告，並備質詢。針對助理費除罪化相關草案，民進黨立委王義川質詢問到，若按照藍委陳玉珍的提案，立委不聘助理，立院是否要撥款給立委？立法院副秘書長張裕榮表示，該法的前提是「聘用若干人」，要看有無包括「零人」有解釋空間。

陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將立委每人聘用公費助理8至14人改為聘用助理「若干人」，另外立法院撥款給公費助理費用，改為撥款給立委一定數額助，並且由立委「統籌運用」且免檢據核銷，統籌運用項目不限於助理費、健檢費、助理文康活動費等。

王義川今日在司法法制委員會中質詢問及，若按照陳玉珍提案，是否有規定立委一定要聘請委員助理？張裕榮說，若法案三讀通過，就會依法處理；王義川再問，那可以聘請零人嗎？這樣跟你們送到立法院審議的預算有衝突，例如115年編列113位立委，每位立委都有8至14人的相關費用，約1年8億8千多萬，若陳玉珍的提案通過後，立委都不聘助理，那立院是否要撥款給立委？

立法院副秘書長張裕榮說，法案通過後，相關預算會再調整，該法的前提是「聘用若干人」，要看有無包括「零人」，有解釋空間。王義川問，所以如果委員都不請助理，錢一樣照撥？張裕榮強調，有兩個要件，第一就是看當時的法律是怎樣，就是依法執行，另外也要尊重委員。

