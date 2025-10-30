立委游顥成功爭取1.3億元經費 振興集集支線南投觀光





集集支線鐵路復駛與振興南投觀光是南投集集沿線大眾所關切的議題，南投立委游顥30日於立法院交通委員會質詢交通部及觀光署長時針對兩議題表關切，游顥指出，持續推動集集支線儘早通車，成功於今年底恢復通車至集集站，並於2026年6月全線通車，是地方民眾期盼已久的交通建設成果，更是南投觀光重啟的重要契機。

游顥指出，集集支線是全台三大觀光鐵道之一，與內灣、平溪並列，不僅承載歷史記憶更具觀光價值，隧道修復完成後，預計年底可通至集集站，明年6月全線通車，集集小鎮擁有豐富的自然景觀、歷史文化與鐵道意象，若能串聯日月潭、水里、車埕等地，形成南投「山線觀光軸帶」，不僅能帶動觀光人潮，也能促進地方產業升級與就業機會，帶來長期的經濟效益。

游顥建議結合集集至日月潭發展山線觀光軸帶。（記者扶小萍攝）

游顥建議，觀光署日月潭風管處在推廣觀光時應採整體規劃，讓集集支線復駛與周邊景區，結合台灣中區觀光圈資源整合，完整推動中台灣觀光發展。

游顥進一步說明，協助南投縣府與集集水里提出的「七大亮點計畫」，包括夜間經濟與光環境營造、集集半程國際馬拉松與火車藝術節、鐵道農特產推廣活動、水里影展與音樂嘉年華、自行車道與觀景平台建設、921地震教育館周邊整建，及青年創生與地方創意計畫等，希望中央全力支持。

游顥強調，地方創生不僅是建設，更要引入年輕的創意與能量，他呼籲觀光署旅推組協助集集鎮公所與青年團體、民宿業者合作，導入青年創意於活動策劃與品牌行銷，讓觀光不僅是活動，而是能夠永續發展的生活文化。他指出該計畫總經費約1億3千萬元，建議中央採「兩年分期」方式協助執行，以中央資源帶動地方觀光升級。

觀光署長回應，如日前游顥委員召開的協調會共識，會支持這七筆經費。其中夜間經濟將再需與地方討論更加完善，其餘項目皆會積極協助；交通部次長承諾，將協調南投振興基金及相關預算，全力推動集集支線與高鐵、日月潭、纜車等觀光設施興建及整合，打造具國際競爭力的觀光廊帶。

集集鎮長吳大村坦言疫情爆發以來，集集鎮觀光人潮大幅下滑，根據統計，遊客數量已減少約80%。

游顥感謝交通部觀光署長與同仁多次配合來南投現地會勘與協調會議，並支持南投提報的1億3千萬元金額的七大觀光振興計畫，預計以環境改善、景點活化、旅遊動線優化及行銷推廣為主軸，打造全新觀光體驗，協助集集鎮重振旅遊榮景，吸引國內外遊客再度造訪。

