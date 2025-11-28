立委爭取專任運動教練加薪 協會籲調整考核機制

「提升專任運動教練尊嚴。」呼口號表達訴求，中華民國專任運動教練協會會同多位立委，共同關切「專任教練」長期面臨考核壓力、與薪資待遇不足的問題，提出「專任運動教練專業加給改革」及「調整專任運動教練考核機制」。

中華民國專任運動教練協會秘書長邱為榮認為，「整個制度的設計，我覺得有檢討跟討論的空間必須要去做，台灣的運動教練，哪一天受到社會、還有國家各方面肯定的時候，也就我們競技運動，在整個國際有競爭力的時候，我想這個是很重要的，沒有教練，絕對沒有選手。」

邱為榮也點出問題，聘任管理辦法讓專任運動教練充滿焦慮，壓力來自於1年1小考、3年1大考核，讓專任運動教練除了訓練外，還要花很多時間準備文書資料、應付考核，卻仍然無法獲得與教育人員相同的待遇。

東園少棒教練駱政宇質疑，「那些不適任教練，他在進來當教練之前，他就是一個有問題的人，還是進來之後，因為這個考核、因為這個工作量，讓他漸漸變成一位不適任教練，與惡龍纏鬥過久，我們自己也會變成一隻惡龍。」

運動部政次鄭世忠回應，「各縣市的教育處很擔憂說，他們可能沒有辦法一下子能接受，3年評鑑完1大考之後，後面就不要再3年1大考，所以我才說我們換個方向來看看，是不是可以用，我們回去討論看看特殊成就，來讓我們的教練可以免評鑑這樣一直延長下去。」

立委則呼籲，運動部應盡速檢討專業加給，唯有改善待遇才能留住優秀教練；可以從4個方面著手改善，包括提高專業加給、推行多元化考核機制、授權學校得以續聘、公開獎勵等等。

