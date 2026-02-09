立委爽領30萬年終卻卡總預算 公督盟轟藍白欠錢「欠過年」
[Newtalk新聞] 立法院新會期已完成報到，並將於農曆春節後開議。然而，115年度中央政府總預算案至今仍卡在程序委員會，立法院長韓國瑜也表態將面諫總統賴清德及各院首長化解僵局；對此，公督盟及台灣基進、時代力量等小黨今（9）日召開記者會，譴責立委爽領高薪年終卻不審總預算，並呼籲朝野應速再協商，別將總預算案欠過年。
公督盟今日協同多個小黨召開「立委爽領30萬年終，全民9兆預算慘遭『欠過年』！藍白不顧台灣民生，忙向中共獻媚！」記者會。公督盟理事長謝東儒以日本國會大選為例指出，違背民意的政黨終將付出代價，痛批國、眾兩黨立委一方面惡意杯葛、消極審查預算，更10度阻擋國防特別預算條例，連付委審查的機會都不給，形同「對內棄審預算、對外向中共獻媚」的價值錯亂，終將遭全民唾棄；他也呼籲韓國瑜勿放任朝野對立，應於農曆年前儘速召集朝野協商，促成行政、立法對話，避免攸關人民權益的國家預算淪為政黨報復的犧牲品。
公督盟執行長張宏林直言，立委是民意代表、人民才是真正的老闆，若整年業績掛零、連本職工作都擺爛，人民憑什麼還要發給每人 30 萬元年終獎金？他並指出，依公督盟統計，多名國民黨立委本會期主提案僅 1 案，甚至有人完全掛零，痛批這些「不提案、不審預算」的薪水小偷不該浪費納稅錢，年終應繳回國庫；此外，中央政府總預算已在立法院躺了 164 天，恐拖延多項民生政策，在野黨卻提出只放行少數項目的「點餐式審查」，完全無視國家預算具高度一體性與連動性，被惡意剔除的每一筆預算，無一不攸關民生與國家未來。
公督盟政策部主任陳利益則強調，這種惡意杯葛已在行政體系造成嚴重的「實質破壞」；雖然依照《預算法》規定，未審完的預算可依上年度執行數動支，但面對高度政治不確定性，基層公務員為了避免爭議，往往被迫選擇保守觀望、暫緩執行，深怕動支了預算後續卻被立法院追殺。這導致國家機器被迫停擺，許多民生計畫被迫延後上路，最終仍須由全民為怠惰立委的表現買單！
時代力量副秘書長劉品辰痛批，當全台民眾仍在辛苦工作之際，藍白立委卻坐領高薪、爽放假；回顧上月立法院延會期間，國民黨與民眾黨不僅未處理正事，反而放任攸關民生與國安的總預算及國防特別條例卡在程序委員會動彈不得，卻能迅速通過與人民權益無關的助理費貪汙除罪、中天復台、救國團解套等自肥法案，甚至上演「假彈劾」的政治鬧劇，痛斥其只顧政黨私利，卻連立委最基本的預算監督職責都未盡，根本是尸位素餐。
小民參政歐巴桑聯盟何語蓉指出，總預算若未通過，表面上可依《預算法》沿用去年度預算，看似影響有限，但真正受害的是未來的國家發展，包含新增托育名額與醫療設備更新都將被迫延後；她強調，對多數家庭而言，預算從不是抽象的數字，而是攸關孩子能否順利就學、災害發生時是否有即時資源可用，以及長輩生病時醫療照護是否到位，呼籲在野黨別再將總預算當成政治操作的肉票。
台灣綠黨共同召集人甘崇緯以工程師背景諷刺指出，工程師若留下 Bug 是不能放年假的，但立委卻放任國家級 Bug 未解就跑去過年；他警告，預算長期卡關將累積嚴重的「技術債」，不僅中小企業因應國際碳稅的 ESG 綠領人才培訓恐被迫中斷，國科會今年提出的「AI 運算資料中心」計畫也將停擺，恐使台灣在以「天」為單位競逐的全球 AI 賽局中，一開始就輸在起跑點。
台灣基進秘書長馬依翔批評，國民黨與民眾黨刻意將「軍人加薪」當作政治籌碼，實質上是政治勒索，不僅侮辱軍人尊嚴，更讓國軍持續缺乏精良裝備；在中國軍事威脅升高之際，國防特別條例卻遭藍白陣營十度封殺，關鍵的拖式飛彈、標槍飛彈與 M109A7 自走砲，美方報價效期僅到3月15日，民眾黨自提法案卻形同「買電腦卻沒有作業系統」，甚至大開紅色供應鏈後門，他直言，沒有精良武器，國軍弟兄上戰場只會淪為炮灰，並正告藍白兩黨，切勿再擱置軍購，拿台灣國防安全與官兵生命作為政治賭注。
社會民主黨召集人徐雍指出，藍、白兩黨無視國際社會與台灣民間的多方警告，刻意「玩火」，削弱台灣的自我防衛意志；他強調，國造潛艦「海鯤號」好不容易完成試航，正是台灣亟需強化防衛力量的關鍵時刻，藍白卻惡意癱瘓預算，直言每拖延一天國防特別預算，就等於多給解放軍一天入侵的機會。徐雍並引用美國參議院軍事委員會的跨黨派聲明，呼籲國民黨與民眾黨與其追求與中國共產黨合影，不如專注於通過關鍵軍事改革所需的經費審查，別讓台灣在國際社會面前顏面盡失。
中台灣教授協會理事長楊聰榮指出，從民主憲政制度設計來看，立法院拒絕審查總預算，不僅是自廢最重要的監督工具，更違背憲政體制下的權力與義務；他表示，中台灣教授協會正串聯公民社會力量，發起公開、具名的公民連署行動，持續對國會施壓，避免國家建設與國防安全遭到惡意癱瘓，並正告立法院各黨團，應儘速讓今年度總預算與國防特別條例進入實質討論階段，使憲政運作回歸正軌。
