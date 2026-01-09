立委牛煦庭寒冬送薑茶 暖進官警心坎裏

【記者張沛森／桃園報導】近日冷氣團來襲、氣溫驟降，立委牛煦庭體恤警員執勤辛苦，由辦公室主任唐世君等人親送「黑糖薑茶」到蘆竹警分局等單位，讓在寒冬執勤的警員在回到辦公室後就能感受到滿滿的溫暖。

蘆竹警分局表示，連日來低溫，為了替基層警員加油打氣，立法委員牛煦庭安排辦公室主任唐世君、副主任劉玉靈等人親自來到蘆竹分局，送上「黑糖薑茶」，讓剛從風雨中巡邏返回辦公室的警員，一進門沖泡一杯薑茶暖身。也讓官警們感受到來自地方各界的關懷，成為持續守護鄰里安全最大的動力。

警員喝薑茶暖身。蘆竹警分局提供

