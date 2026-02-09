立委王世堅、莊瑞雄推薦 民進黨中市議員陳雅惠完成黨內登記

【民眾網諸葛志一臺中報導】民進黨台中市第11選區（東、南區）市議員陳雅惠，9日在立委王世堅、莊瑞雄陪同下完成黨內初選登記。她表示，未來仍會站在市民這一邊，從最貼近日常的需求出發，持續深耕基層、改善生活環境，讓公共建設與市政服務真正做到有感，回應鄉親的期待。

立委王世堅、莊瑞雄推薦指出，現任市議員陳雅惠曾任里長，延續母親、前議員邱素貞長年深耕地方的服務基礎，長期關注民生建設與基層需求，並以「欣好市長、惠更好」作為參選訴求，強調市府施政之下，更要透過議會監督，替市民把關。

廣告 廣告

陳雅惠表示，她積極推動多項基礎建設與民生議題，成果豐碩，尤其在交通改善部分，多次實地會勘路面破損與坑洞，促成路面刨鋪與改善；針對YouBike「有站無車、無位可還」的通勤問題，也要求市府強化調度與站點配置，提升公共運具的便利性與日常使用效能。

在社會福利與家庭照護方面，她持續關注東南區公托、公幼量能，要求市府加速增設據點並提升資訊透明度，以減輕家庭育兒負擔；同時也關心校園周邊交通安全、路燈改善、住警器配發與防災宣導等公共安全議題，並針對重大政策與預算執行提出質詢，要求市府從民生需求出發檢討資源配置。

展望未來，陳雅惠說，將持續推動擴增公托與幼兒照護資源，完善育兒與長照服務，並主張市府研議「普發現金」，將財政成果合理回饋市民，協助減輕生活負擔，同時爭取敬老愛心卡擴大使用、增建社會住宅與休閒綠地，讓東南區居民享有更完善的公共資源與生活環境。她也懇請鄉親支持連任，讓為民發聲的力量持續在議會發揮。